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صحة

دراسة جديدة تنهي حق الأنسولين لمرضى السكري

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:48
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توصلت دراسة جديدة إلى إنجار علمي يمكن من خلاله تجديد الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، في اختراق جديد قد ينهي معاناة حقن الإنسولين لمرضى السكري.
وتم تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطوير الخلايا السلفية الأقنية البنكرياسية، التي تؤدي إلى ظهور الأنسجة المبطنة لقنوات البنكرياس، لمحاكاة وظيفة خلايا "بيتا" التي عادة ما تكون غير فعالة أو مفقودة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.
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وتوصل الباحثون، بقيادة فريق من معهد Baker للقلب والسكري في أستراليا، من استخدام جديد لعقاقير تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية والتي تستهدف إنزيم EZH2 في الأنسجة البشرية، الذي يتحكم عادة في تطور الخلايا، ما يوفر فحصا بيولوجيا مهما للنمو.
 

المصدر: روسيا اليوم

صحة

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