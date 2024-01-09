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صحة

طبيبة تحذر من تناول الجبن المعالج حرارياً

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:51
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كشفت الدكتورة الكساندرا رازارينوفا خبيرة التغذية الروسية، أن الجبن المعالج حرارياً أكثر ضرراً من الجبن العادي، لذلك يجب تناوله بكميات محدودة.

وقالت الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك" إن الجبن المعالج حرارياً مناسب للاستخدام كمكون لإعداد أطباق متنوعة، ولكنه يحتوي على العديد من المكونات غير الطبيعية، لذلك هو أقل فائدة للصحة من الجبن العادي.
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وأضافت: "يتميز الجبن المعالج حراريا بقوام أكثر ليونة وأكثر مرونة من الجبن الطبيعي، إلا أن الجبن العادي يصنع من الحليب، والجبن المعالج يصنع من الجبن الطبيعي، فالمعالج هو منتج منخفض الفائدة.
وتابعت "يمنح هذا الجبن في أثناء عمليات الإنتاج نسيجاً وطعماً خاصاً من خلال إضافات مختلفة ليست مفيدة دائما- المستحلبات والأصباغ والنكهات ومحسنات النكهة والمثبتات والمواد الحافظة.


المصدر: روسيا اليوم

صحة

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