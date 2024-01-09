دراسة يابانية: الرياضة خلال المراهقة تقلل هشاشة العظام في الشيخوخة

توصلت دراسة يابانية جديدة، إلى أن كبار السن الذين مارسوا الرياضة خلال سنوات مراهقتهم يحصلون على فوائد طويلة المدى من حيث صحة العظام وتعزيز كثافة المعادن في العظام.



Advertisement ويعد فقدان كثافة المعادن في العظام مع تقدم العمر، سبباً مهماً لهشاشة العظام والسقوط بين كبار السن في اليابان. وأوضح الباحثون، أن عادات نمط الحياة خلال المراهقة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة وظهور المرض في سن الشيخوخة، ونُشرت النتائج، الاثنين، بمجلة "فرونتس".ويعد فقدان كثافة المعادن في العظام مع تقدم العمر، سبباً مهماً لهشاشة العظام والسقوط بين كبار السن في اليابان.

وأجرى الفريق دراسته على 1596 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و84 عاماً في اليابان، وقيّموا لياقتهم البدنية ومستويات العلامات الحيوية في الدم بما في ذلك فيتامين "د"، بالإضافة لقياس كثافة المعادن في المنطقة العلوية من عظم الفخذ والمنطقة السفلية من العمود الفقري.

علاوة على ذلك، تم إجراء مقابلات مع المشاركين لتقييم مشاركتهم بالأنشطة الرياضية خلال فترة المراهقة.

وأثبتت الدراسة أنه يمكن للأنشطة البدنية التي تتم خلال سنوات المراهقة أن تقطع شوطاً طويلاً في الحفاظ على الصحة على المدى الطويل عبر زيادة كتلة العظام، التي تبلغ ذروتها خلال العشرينات، ثم تبدأ بعد ذلك في الانخفاض مع تقدم العمر.





