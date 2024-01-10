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صحة

تجنبوا تناول هذه المكسرات نيئة

Lebanon 24
10-01-2024 | 06:05
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المكسرات مفيدة لصحة الإنسان. ولكن لا ينصح بتناول كل أنواعها نيئة. لأن بعضها يحتوي بالإضافة إلى الفيتامينات، على مواد سامة خطرة على الصحة.

فمثلا يجب أن يخضع اللوز للمعالجة الحرارية قبل تناوله، لأنه يحتوي على سيانوغليكوسيد أميغدالين (3-5 بالمئة). وتحلل هذه المادة يؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروسيانيك. علاوة على ذلك، يجب تجفيف اللوز قليلا ولا ينصح بقليه على نار عالية، من أجل الحفاظ على المواد المفيدة.
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ويليه الفول السوداني الخام الذي يشكل تناوله خطورة على الصحة لأنه يثير اضطرابات الجهاز الهضمي والحساسية. ولكن بعد التحميص، يزداد مستوى البوليفينول المفيد بنسبة 20- 25 بالمئة.

والكاجو الخام خطير أيضا لأنه يحتوي على مادة يوروشيول الدهنية السامة، التي تسبب التهاب الجلد التماسي والحكة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اليوروشيول عدم تناول هذا الجوز نيئا، حيث أن جزءا صغيرا من هذا السم يمكن أن يكون قاتلا. في حين الكاجو المحمص مفيد للصحة.

ويؤكد الخبراء أنه في أثناء التحميص يتم تدمير الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في المكسرات، وهي المسؤولة عن الحفاظ على مستويات ضغط الدم وعملية الشيخوخة. ولهذا السبب، يجب مراقبة عملية التحميص. مع العلم أنه كلما انخفضت درجة الحرارة المستخدمة، كلما قل تدمير المواد المفيدة للصحة. (روسيا اليوم) 
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