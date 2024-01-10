اكتشاف جديد بإمكانية تحويل لقاح قاتل إلى علاج لسرطان الأطفال

كشف فريق من العلماء عن خطوة جديدة في نجاة الأطفال من السرطان، عبر إمكانية تحويل فيروس إفريقي قاتل إلى علاج لسرطان الأطفال.

ويعرف فيروس زيكا بأنه عدوى ينقلها البعوض، إلا أن العلماء كشفوا قدرته على تقليل مستويات البروتين الذي يتشكل بمستويات زائدة لدى مرضى بعض أنواع السرطان.

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وأظهر فريق علمي من فلوريدا أنه، على الأقل في الفئران، يمكنه القضاء على الأورام الأرومية العصبية، والتي تشكل واحدة من كل سبع وفيات بالسرطان في مرحلة الطفولة، وتتشكل في الخلايا العصبية مع نمو الأطفال.

وقال الدكتور ماثيو ديفيس، من مركز Nemours Children's Health في فلوريدا، والذي أجرى البحث، إن الفريق "في طليعة علاج السرطان الذي يحتمل أن ينقذ الحياة. نأمل أن تمهد هذه الدراسة الطريق نحو تحسين البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من ورم من ورم الخلايا البدائية العصبية.







