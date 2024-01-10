أكثر من 900 مادة كيمائية مسببة لسرطان الثدي

وجد العلماء طريقة سريعة للتنبؤ بما إذا كانت المادة الكيميائية من المحتمل أن تسبب سرطان الثدي بناءً على ما إذا كانت المادة الكيميائية تحتوي على سمات محددة.

وقالت الدكتورة جينيفر كاي عالمة الأبحاث بمعهد Silent Spring توفر هذه الدراسة الجديدة خريطة طريق للمنظمين والمصنعين للإبلاغ بسرعة عن المواد الكيميائية التي يمكن أن تساهم في الإصابة بسرطان الثدي من أجل منع استخدامها في المنتجات الاستهلاكية وإيجاد بدائل أكثر أماناً.

Advertisement

بحثت كاي وزملاؤها لتحديد المواد الكيميائية التي تنشّط مستقبلات هرمون الاستروجين؛ وهو مستقبل موجود في خلايا الثدي. وكذلك المواد الكيميائية التي تجعل الخلايا تنتج المزيد من هرمون الاستروجين أو البروجسترون؛ وهو عامل خطر مؤكد للإصابة بسرطان الثدي.

وفي هذا الإطار، حدد الباحثون إجمالي 921 مادة كيميائية يمكن أن تعزز تطور سرطان الثدي؛ تسعون في المائة منها هي تلك التي يتعرض لها الناس عادة في المنتجات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والمبيدات الحشرية، والأدوية، وأماكن العمل.

وكشف تفصيل القائمة عن 278 مادة كيميائية تسبب أورام الثدي لدى الحيوانات. وأن أكثر من نصف المواد الكيميائية تجعل الخلايا تنتج المزيد من هرمون الاستروجين أو البروجسترون، وأن حوالي الثلث ينشّط مستقبلات هرمون الاستروجين.

وتضيف كاي «إن سرطان الثدي هو مرض هرموني، لذا فإن حقيقة أن الكثير من المواد الكيميائية يمكن أن تغير هرمون الاستروجين والبروجستيرون أمر مثير للقلق".





