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صحة

طبيبة روسية تكشف عن طريقة لتقوية المناعة ضد الفيروسات

Lebanon 24
10-01-2024 | 16:38
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كشفت خبيرة التغذية الروسية أخصائية الغدد الصماء الدكتورة أنجلينا فودولازكايا أنه في حال عدم الحصول على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية، يتوقف الجلد عن إنتاج الشكل النشط من فيتامين D3؛ والذي ينظم عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويساعد في الحفاظ على الوزن الطبيعي، ويضمن صحة الجلد والشعر والأظافر.
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وبينت أن "منظومة المناعة تلعب دوراً مهما في الحفاظ على الصحة، لأن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، والفيروسات يمكن أن تؤثر سلبا في الجسم".
وحددت الطبيبة مجموعة من المنتجات الغذائية التي تدعم صحة الإنسان ومزاجه حتى في موسم البرد. موضحة "أن الخضروات هي المورد الرئيسي للألياف الغذائية. والتي بفضلها يتم إخراج الكوليسترول من الجسم وتتحسن وظائف الجهاز الهضمي. أان أحد هذه الخضار هو السبانخ؛ الذي هو مصدر لفيتامين C، كما يحتوي على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية منظومة المناعة". وذلك وفق ما نقلت شبكة اخبار "روسيا اليوم".
وأضافت الخبيرة الروسية أن «للثوم خصائص قوية مضادة للفيروسات وللبكتيريا، يمكن أن يساعد الثوم في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز منظومة المناعة. كما أن الزنجبيل، منتج يمكن إضافته إلى الشاي أو استخدامه في تحضير الأطباق المختلفة.
 

المصدر: روسيا اليوم

صحة

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