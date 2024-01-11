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صحة

هل يؤدي الاكتئاب إلى زيادة الوزن؟

Lebanon 24
11-01-2024 | 23:00
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كشفت دراسة جديدة أن فترات الاكتئاب قد تؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن فقط لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من زيادة الوزن أو السمنة.

 

وكشفت دراسة في مجلة PLOS ONE حسب مجلة نيوزويك الأميركية، أن أعراض الاكتئاب ارتبطت بزيادة وزن الجسم بعد شهر بالنسبة للأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ولكن لم يكن هناك رابط عام بين الاكتئاب وزيادة الوزن.

 

تم الكشف عن النتائج من قبل باحثين في وحدة علم الأوبئة بمجلس البحوث الطبية بجامعة كامبريدج، الذين فحصوا بيانات من أكثر من 2000 بالغ بريطاني أجابوا على الأسئلة كل شهر لمدة تسعة أشهر خلال جائحة كورونا، وتضمنت هذه الأسئلة استفسارات حول الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، وعن وزن الجسم.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، قد يكونون أكثر عرضة لزيادة الوزن عندما يشعرون بالاكتئاب أكثر من غيره، ولكن  ليس من الواضح ما إذا كان هذا التأثير جاء نتيجة تناول المشاركين المزيد من الطعام بسبب اكتئابهم أو سبب آخر يحركه الاكتئاب لزيادة الوزن.

 

وقال الباحثون أنه على  الرغم من أن زيادة الوزن كانت صغيرة نسبيًا، إلا أن التغيرات الطفيفة في الوزن التي تحدث خلال فترات قصيرة من الزمن، يمكن أن تؤدي إلى تغيرات أكبر في الوزن على المدى الطويل، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.كما أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، معرضون بالفعل لخطر أكبر
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