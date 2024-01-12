Advertisement

صحة

ما خطورة تناول القهوة مع الكحول؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1151597-638406506699628552.jpg
Doc-P-1151597-638406506699628552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الدكتور ألكسندر أومنوف المدرس في قسم التخصصات الطبية الأساسية بجامعة التعليم الحكومية الروسية خطورة تناول القهوة مع الكحول.
 
ويشير أومنوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن تناول القهوة مع الكحول قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب.
Advertisement


ويقول: "يشرب الكثيرون في فصل الشتاء، القهوة مع الكحول (الروم، الويسكي، البراندي، مع المشروبات الكحولية الكريمية، وما إلى ذلك)، والقائمة طويلة جدا".
ووفقا له، الخطر الرئيسي من تناول القهوة مع الكحول هو تغير معدل ضربات القلب.
ويقول: "عموما يزداد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، والحصار الأذيني، والانقباضات الخارجية. ويزداد خطر الإصابة بقصور القلب والأوعية الدموية. كما يؤدي التأثير المشترك للكافيين والإيثانول إلى تشنج وعائي قوي، ما يزيد من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية . بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تضيق الأوعية الدموية إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. وبسبب التشنج، ينخفض تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم وبصورة خاصة في الشرايين والشعيرات الدموية في الكلى، ما يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بالقصور الكلوي".
وبالإضافة إلى هذا، يعمل الكحول على تثبيط الجهاز العصبي المركزي، أما الكافيين يحفزه، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالذهان والعصاب. وبالتالي تسوء نوعية النوم وغير ذلك من الآثار السلبية بما فيها الإصابة بقرحة المعدة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:44 | 2024-01-12
02:04 | 2024-01-12
00:56 | 2024-01-12
23:00 | 2024-01-11
15:30 | 2024-01-11
13:00 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24