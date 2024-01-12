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صحة
للطلاب.. عناصر غذائية أساسية تساعد على تحسين صحة الدماغ والذاكرة
Lebanon 24
12-01-2024
|
03:44
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تلعب التغذية دورًا مهمًا في تعزيز وظائفك الإدراكية إذ إن تناول نوع واحد فقط من الطعام وفقا لموقع " onlymyhealth"، لن يعطي دفعة لجسمك وعقلك، إذ يجب أن يكون النظام الغذائي المتوازن غنيًا بجميع العناصر الغذائية الأساسية.
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من أهم هذه العناصر تأتي الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي مجموعة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تعتبر حيوية لمختلف وظائف الجسم، وإلى جانب تعزيز صحة القلب، فإن هذه الدهون الصحية، والتي تتوافر بكثرة في الأسماك الدهنية (السلمون والسردين)، وبذور الكتان، وبذور الشيا، والجوز، تعتبر ضرورية لصحة الدماغ، كما أنها تدعم الوظيفة الإدراكية، وتزيد التعلم، وتعزز الذاكرة، وتحسن الصحة الإدراكية وتدفق الدم في الدماغ.
كذلك، يتكون مركب "فيتامين ب" من ثمانية فيتامينات ضرورية لدعم وظيفة الدماغ وتوفير الطاقة، وتحمي الخلايا، وتنظم الهرمونات، كما تساعد في بناء خلايا الدماغ والناقلات العصبية.
من ناحية أخرى، يرتبط تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ارتباطًا وثيقًا بتحسن صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية مثل الصداع النصفي والألم المزمن والصرع والسكتة الدماغية، إلى جانب القلق والاكتئاب.
بالتوازي، فإن فيتامين د، أو فيتامين الشمس، ليس مفيدًا لعظامك فحسب، بل يعزز أيضًا صحة الدماغ، حيث إنه يمنح دماغك دفعة ثلاثية من خلال تغذية خلايا الدماغ ومساعدتها في إرسال الرسائل لبعضها البعض وتقليل الالتهاب.
ولزيادة مستويات فيتامين د، يمكنك إضافة الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والفراولة والكيوي والفلفل الحلو والطماطم، إلى نظامك الغذائي.(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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