وصف بالمعجزة.. تغييرات تحدث لجسمك عند تناول هذا العقار

أثار عقار إنقاص الوزن Wegovy (مع إصدار فرعي يعرف بـOzempic) جدلا كبيرا بعد الكشف عن تجارب فقد فيها بعض المتطوعين خمس وزن الجسم خلال عام واحد.

اختفاء آلام الجوع

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أولا وقبل كل شيء، تتوقف عن الشعور بالجوع، حيث تختفي الرغبة في تناول الأطعمة المفضلة في غضون أسابيع. أولا وقبل كل شيء، تتوقف عن الشعور بالجوع، حيث تختفي الرغبة في تناول الأطعمة المفضلة في غضون أسابيع.

بطء عملية الهضم



يبطئ العقار معدل مرور الطعام عبر القناة الهضمية، ما يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول. لذلك، في حين أن الطعام الذي تناولته قد يستغرق عادة خمس أو عشر دقائق فقط حتى يغادر معدتك، فقد يستغرق الأمر ساعة أو أكثر عند تناول العقار.

حرق المزيد من السعرات الحرارية



يبدو أن Wegovy يزيد بشكل طفيف عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء الراحة، ولكن السبب غير مفهوم تماما.



الحد من تناول الكحول



يجد بعض الأشخاص أن Wegovy يحد من رغبتهم في شرب الكحول. وتبحث دراسة أجريت في جامعة ولاية أوكلاهوما، شارك فيها 80 من الأشخاص الذين يشربون الخمر بكثرة، في تأثير الحقن الأسبوعية من سيماجلوتيد (العنصر النشط في Wegovy) أو دواء وهمي على الاستهلاك على مدار فترة 12 أسبوعا.

انخفاض مستويات السكر في الدم

على الرغم من كونه عقارا لإنقاص الوزن في المقام الأول، إلا أن Wegovy يمكنه تقليل مستويات السكر في الدم بشكل كبير من خلال تعزيز إطلاق هرمون الأنسولين من البنكرياس.

تجشؤ غير سار



ليس من الواضح تمامًا سبب حدوث ذلك، ولكن أحد الاحتمالات هو أن Wegovy يزيد عدد البكتيريا المنتجة للكبريت في الأمعاء، عن طريق تغيير الميكروبيوم (مجتمع البكتيريا والفيروسات والميكروبات الأخرى التي تعيش هناك)، أو لأن الطعام يبقى لفترة أطول، أكثر من المعتاد، ما يسبب المزيد من الروائح الكريهة لأن الدواء يبطئ عملية إفراغ المعدة.



التقدم في العمر بسرعة أكبر



انتشرت تقارير عن تسارع شيخوخة الوجه، مع ظهور المزيد من التجاعيد والجلد المترهل، بعد بضعة أشهر من تناول العقار بسبب فقدان الوزن السريع والكبير.

زيادة النشاط



تميل مستويات الطاقة إلى أن تكون منخفضة جدا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. (روسيا اليوم)