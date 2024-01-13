من أجل شعر صحي.. تناولوا هذه الأطعمة

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تحدث خبراء التغذية عن كيفية الحصول على شعر أكثر صحة من خلال الطعام، حيث أن اتباع نظام غذائي سليم يمكن أن يحسن المشكلات، بدءا من التساقط وحتى جفاف الخصلات.وفي هذا الإطار، قالت اختصاصية التغذية أماندا سوسيدا لمجلة Shape "انه من المهم التأكد من حصول جسمك على ما يكفي من السعرات الحرارية"، مشيرة إلى الإرشادات الغذائية المقترحة البالغة 2000 سعرة حرارية في اليوم.وأضافت: "يحتاج جسمك إلى الطاقة لنمو الشعر ولإنتاج الهرمونات اللازمة لشعر صحي، لذا تأكد من تلبية الاحتياجات الأساسية من السعرات الحرارية".أما بالنسبة للأطعمة المحددة التي يمكن أن تؤدي إلى خصلات شعر صحية، فقد أكدت سوسيدا وخبراء آخرون أن سمك السلمون البري هو الخيار الأفضل بسبب محتواه من البروتين عالي الجودة.وأوضحت اختصاصية التغذية فرانسيس لارجمان روث لمجلة Shape أن سمك السلمون يحتوي أيضا على عناصر مغذية أخرى، مثل الكولاجين البحري وأوميغا 3 والزنك بالإضافة إلى البروتين لإضافته إلى صحة الشعر.وتابعت: "يتكون الشعر من البروتين، وتحديدا الكيراتين، لذا فمن المنطقي أننا بحاجة إلى تناول كمية كافية من البروتين في نظامنا الغذائي لدعم نمو الشعر الصحي".كما أشارت روث إلى سمك السلمون البري باعتباره الخيار الذي يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين د، واقترحت تناوله مرتين في الأسبوع.وأطلق الخبراء على سمك السلمون اسم الطعام الفائق الجودة. وباعتباره عنصرا أساسيا في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تم اختياره مؤخرا كأفضل نظام غذائي في العالم، يتمتع سمك السلمون بمجموعة واسعة من الفوائد التي تتجاوز الشعر الصحي، بما في ذلك الوقاية من السرطان والخرف وأمراض القلب.ووجدت دراسة أخرى أن تناول حصتين فقط من الأسماك، مثل السلمون، يمكن أن يعكس الضرر الذي يلحق بالجسم بسبب الوجبات السريعة.ومع ذلك، لم يكن سمك السلمون هو الطعام الفائق الوحيد في قائمة خبراء التغذية، حيث أن اللوز والجوز والبيض والفواكه الحمضية والدجاج المقشر والبقوليات من العناصر المفيدة لصحة الشعر أيضا.(روسيا اليوم)