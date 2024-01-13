15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التأخر في ترتيب الفراش صباحًا له فوائد صحية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-01-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مصممة المنسوجات المنزلية، "ليديا لويد"، أن التأخر في ترتيب السرير ليس نابعًا من الكسل، بل يجعل في الواقع الفراش صحيّا ومريحا أكثر، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.
وأوضحت لويد أنه على الرغم من أنه قد يكون من المغري ترتيب السرير على الفور لدواعي النظافة، إلا أنه يوصى بالسماح للفراش بالتنفس بعد الاستخدام، لأن هذا يساعد على تقليل فرصة تخزين الغبار والجراثيم.
Advertisement
كما قالت لويد إن هذه الطريقة تسمح بتمرير الهواء داخل الفراش وانتعاشه، ونصحت بتهوئة اللحاف لمدة نصف ساعة كل صباح حتى تتشتت أي رطوبة أو تراكم طبيعي لمسببات الحساسية، وأوصت أيضًا بتغيير غطاء الفراش والمخدات وغسله أسبوعيًا بماء ساخن للتخلص من أي بكتيريا.
وقالت لويد إنه بشكل عام، يجب تدوير المخدات وتقليبها أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم مرة واحدة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لأن ذلك يساعد على استقرار الحشوة داخلها.
كما أوصت لويد باستخدام ملحق تنجيد خاص للمكنسة الكهربائية أثناء تنظيف المخدة بأكملها، مع التأكد من عدم نسيان الجوانب، كذلك يجب الاهتمام بتنظيف الدرزات واستخدام الملحق الأصغر للتخلص من أي أوساخ مخفية.
ولفتت لويد إلى أنه إذا استيقظ الشخص وهو يعاني من آلام مجهولة المصدر، فهذا يعني أنه حان وقت تبديل المخدة لأنها السبب الأساسي وراء الألم والانزعاج.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
08:46 | 2024-01-12
12/01/2024 08:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
07:00 | 2024-01-12
12/01/2024 07:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
07:36 | 2024-01-12
12/01/2024 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
08:16 | 2024-01-12
12/01/2024 08:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2024-01-13
من أجل شعر صحي.. تناولوا هذه الأطعمة
02:24 | 2024-01-13
إذا أصبتم بأعراض الإنفلونزا ونزلات البرد.. هذه الحالات تستوجب الحذر
02:00 | 2024-01-13
أيها الرجال إحذروا.."خاصية في السيارات" قد تؤثر على خصوبتكم!
01:00 | 2024-01-13
مسمار اخترق عينه واستقر في دماغه.. هكذا أنقذه الأطباء
00:12 | 2024-01-13
وأخيرا مفتاح لعلاج مرض السكري.. ما علاقة "الخفافيش"؟
23:00 | 2024-01-12
آخر دراسة.. إكتشفوا تأثير الرطوبة على الحمل
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
13/01/2024 11:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 11:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 11:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24