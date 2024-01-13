التأخر في ترتيب الفراش صباحًا له فوائد صحية.. إليكم التفاصيل

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ذكرت مصممة المنسوجات المنزلية، "ليديا لويد"، أن التأخر في ترتيب السرير ليس نابعًا من الكسل، بل يجعل في الواقع الفراش صحيّا ومريحا أكثر، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.وأوضحت لويد أنه على الرغم من أنه قد يكون من المغري ترتيب السرير على الفور لدواعي النظافة، إلا أنه يوصى بالسماح للفراش بالتنفس بعد الاستخدام، لأن هذا يساعد على تقليل فرصة تخزين الغبار والجراثيم.كما قالت لويد إن هذه الطريقة تسمح بتمرير الهواء داخل الفراش وانتعاشه، ونصحت بتهوئة اللحاف لمدة نصف ساعة كل صباح حتى تتشتت أي رطوبة أو تراكم طبيعي لمسببات الحساسية، وأوصت أيضًا بتغيير غطاء الفراش والمخدات وغسله أسبوعيًا بماء ساخن للتخلص من أي بكتيريا.وقالت لويد إنه بشكل عام، يجب تدوير المخدات وتقليبها أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم مرة واحدة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لأن ذلك يساعد على استقرار الحشوة داخلها.كما أوصت لويد باستخدام ملحق تنجيد خاص للمكنسة الكهربائية أثناء تنظيف المخدة بأكملها، مع التأكد من عدم نسيان الجوانب، كذلك يجب الاهتمام بتنظيف الدرزات واستخدام الملحق الأصغر للتخلص من أي أوساخ مخفية.ولفتت لويد إلى أنه إذا استيقظ الشخص وهو يعاني من آلام مجهولة المصدر، فهذا يعني أنه حان وقت تبديل المخدة لأنها السبب الأساسي وراء الألم والانزعاج.(lbci)