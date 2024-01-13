Advertisement

صحة

التأخر في ترتيب الفراش صباحًا له فوائد صحية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1151980-638407152032143003.png
Doc-P-1151980-638407152032143003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مصممة المنسوجات المنزلية، "ليديا لويد"، أن التأخر في ترتيب السرير ليس نابعًا من الكسل، بل يجعل في الواقع الفراش صحيّا ومريحا أكثر، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.

وأوضحت لويد أنه على الرغم من أنه قد يكون من المغري ترتيب السرير على الفور لدواعي النظافة، إلا أنه يوصى بالسماح للفراش بالتنفس بعد الاستخدام، لأن هذا يساعد على تقليل فرصة تخزين الغبار والجراثيم.
Advertisement

كما قالت لويد إن هذه الطريقة تسمح بتمرير الهواء داخل الفراش وانتعاشه، ونصحت بتهوئة اللحاف لمدة نصف ساعة كل صباح حتى تتشتت أي رطوبة أو تراكم طبيعي لمسببات الحساسية، وأوصت أيضًا بتغيير غطاء الفراش والمخدات وغسله أسبوعيًا بماء ساخن للتخلص من أي بكتيريا.

وقالت لويد إنه بشكل عام، يجب تدوير المخدات وتقليبها أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم مرة واحدة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لأن ذلك يساعد على استقرار الحشوة داخلها.

كما أوصت لويد باستخدام ملحق تنجيد خاص للمكنسة الكهربائية أثناء تنظيف المخدة بأكملها، مع التأكد من عدم نسيان الجوانب، كذلك يجب الاهتمام بتنظيف الدرزات واستخدام الملحق الأصغر للتخلص من أي أوساخ مخفية.

ولفتت لويد إلى أنه إذا استيقظ الشخص وهو يعاني من آلام مجهولة المصدر، فهذا يعني أنه حان وقت تبديل المخدة لأنها السبب الأساسي وراء الألم والانزعاج.(lbci)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:00 | 2024-01-13
02:24 | 2024-01-13
02:00 | 2024-01-13
01:00 | 2024-01-13
00:12 | 2024-01-13
23:00 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24