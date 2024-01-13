Advertisement

صحة

وأخيرا مفتاح لعلاج مرض السكري.. ما علاقة "الخفافيش"؟

Lebanon 24
13-01-2024 | 00:12
A-
A+
Doc-P-1152003-638407272387752371.png
Doc-P-1152003-638407272387752371.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن العلماء من التوصل إلى نتيجة علمية مفادها بأن الحمض النووي لنوع من الخفافيش يدعى "خفافيش الفاكهة" التي تأكل مستويات عالية من السكر، يمكن أن يكون المفتاح لعلاج مرض السكري.

في حين أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى الإصابة مرض السكري والسمنة وحتى السرطان، فإن خفافيش الفاكهة تعيش عن طريق تناول ما يصل إلى ضعف وزن جسمها من الفاكهة السكرية كل يوم.
Advertisement

وشرع فريق من جامعة كاليفورنيا في اكتشاف ما إذا كان يمكن نقل هذه "المهارة" إلى البشر المصابين بالسكري.

وقال ناداف أهيتوف، مدير معهد علم الوراثة البشرية بجامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك في الدراسة: "بالنسبة لي، الخفافيش تشبه الأبطال الخارقين، كل واحد منهم لديه قوة خارقة مذهلة، سواء كانت تحديد الموقع بالصدى، أو الطيران، أو تناول الفاكهة وعدم الإصابة بمرض السكري".

وأضاف: "في حالة مرض السكري، لا يستطيع جسم الإنسان إنتاج الأنسولين أو اكتشافه، مما يؤدي إلى مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم، لكن خفافيش الفاكهة لديها نظام وراثي يتحكم في نسبة السكر في الدم دون فشل، نود أن نتعلم من هذا النظام لتقديم علاجات أفضل للسكري".
آلية البحث

ولاكتشاف كيفية تناول هذه الخفافيش للسكر دون عواقب، ركز فريق أهيتوف على كيفية تطور البنكرياس، الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم.

ووجدوا أن البنكرياس لديه خلايا إضافية منتجة للأنسولين وتغيرات جينية لمساعدة الخفافيش على معالجة هذه الكمية الهائلة من السكر.

واكتشفوا أن الحمض النووي لخفاش الفاكهة قد تطور لتشغيل وإيقاف الجينات المناسبة لاستقلاب الفاكهة.

وقال الباحثون أن هذه النتائج هي البداية فقط، في محاولة للاستفادة من هذه التقنية لوقاية البشر من مرض السكري. (سكاي نيوز)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2024-01-13
01:00 | 2024-01-13
23:00 | 2024-01-12
16:37 | 2024-01-12
14:00 | 2024-01-12
10:00 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24