هل يمنع تناول الطماطم يومياً ارتفاع الضغط؟

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أشارت دراسة في جامعة برشلونة إلى أن تناول الطماطم يرتبط بتأثير خفض ضغط الدم وقد يمنع ارتفاعه لدى كبار السن.ووجدت الدراسة أن الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تناولوا معظم الأطعمة بمحتوي من الطماطم، كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 36% ممن تناولوا كميات أقل.ووفق "مديكال نيوز توداي"، تحتوي الطماطم على الليكوبين، الذي يساعد في الحفاظ على مرونة جدران الأوعية الدموية، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد على التحكم في تأثيرات الصوديوم ويساعد على التحكم في مستويات السوائل في الجسم.وبالنسبة لكبار السن الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم، أشارت الدراسة إلى أن تناول الطماطم قد يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم، وربما يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في المقام الأول.وشملت الدراسة 7056 مشاركاً، 82.5% منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وبعد استطلاعهم بشأن استهلاكهم اليومي من الطماطم تم تصنيفهم إلى 4 فئات: الأقل استهلاكاً حوالي 44 غم يومياً، والاستهلاك المتوسط 44-82 غم يومياً، وفوق المتوسط 82-110 غم يومياً، والاستهلاك المرتفع أكثر من 110 غم.ولاحظ الباحثون انخفاضاً في ضغط الدم الانبساطي لدى من لديهم مستويات أعلى ومتوسطة من استهلاك الطماطم مقارنة بأدنى مستويات الاستهلاك.وأن الذين تناولوا الطماطم أو منتجاتها يومياً انخفض لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تزيد عن الثلث.ويساعد البوتاسيوم الذي توفره الطماطم على تنظيم توازن السوائل، ومواجهة آثار الصوديوم من خلال تعزيز إفراز الصوديوم الزائد عن طريق البول.