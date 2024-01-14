الدواء والدهون وطريقة العلاج التقليدية.. "إعادة النظر" بمرض السكري

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تناولت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية الجدل بشأن النظام الغذائي الأمثل للتعامل مع مرض السكري الذي يعاني منه نحو 400 مليون شخص حول العالم، بعد أن وجه غاري توبيس، وهو كاتب بارز، اتهامات لأنظمة الصحة التقليدية التي تعتمد في الأساس على الإنسولين وتقليل الدهون مع عدم الاهتمام الكافي بتقليل الكربوهيدرات، وهذه الطريقة العلاجية يرى الكاتب أنها "تقف وراء المرض الحالي".وتوبيس كاتب علوم ألف خمسة كتب عن السكر والدهون والكربوهيدرات، آخرها Rethinking Diabete "إعادة النظر في مرض السكري"، الذي يفترض فيه أنه لم يتم استخدام الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات بشكل كاف لتنظيم الغلوكوز لمرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وذلك بهدف الترويج لعلاج مكثف بالأدوية "يضر أكثر مما ينفع".ويقول توبيس إن النصائح بتقليل الدهون، خلال العقدين الماضيين، تسببت في "مرض السمنة المتفشي في أميركا"، لأن الدهون لم تكن مشكلة على الإطلاق، بل الكربوهيدرات،وفازت كتابات توبيس عن التغذية بالعديد من الجوائز، لكنها تعرضت أيضا لانتقادات حادة، وذلك لأنها تروج بشكل أساسي لنظام كيتو الغذائي الذي يتبعه الكاتب نفسه. وتعتمد هذه الطريقة على تناول قدر ضئيل من الكربوهيدرات يوميا (50 غراما أو أقل)، ينصح مرضى السكري باستخدامه.وفي كتابه "إعادة النظر في مرض السكري" يشرح الكاتب كيف سارت الأمور بشكل خاطئ في النصف الأول من القرن العشرين، مع ظهور عقيدة علاجية سمحت لمرضى السكري بشكل خاطئ بتناول ما يريدون مع استخدام الإنسولين والأدوية، في حين يرى هو ضرورة تقديم أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات، جنبا إلى جنب مع أدوية مرض السكري، أو بدلا منها.ويقول: "عندما بدأ العلاج بالإنسولين في العشرينيات من القرن الماضي، لم يكن لدى الناس أي فكرة عن الآثار الجانبية طويلة المدى أو العواقب طويلة المدى للتعايش مع مرض السكري، ثم اكتشف الأطباء أنه من الأسهل السماح للمرضى بتناول ما يريدون وإعطائهم الأدوية، ثم تمر خمس أو 10 أو 20 سنة أخرى قبل أن يبدأوا في رؤية المضاعفات طويلة المدى".ويشير الكاتب إلى أن المرضى يفضلون الدواء على النظام الغذائي المرهق، ويقول: "إذا وضعنا أمامك الاختيار بين الحبوب أو النظام الغذائي، فنحن جميعا نريد الحبوب. ولكن لا يقول لك الأطباء: إذا اتبعت نظاما غذائيا، سيحافظ النظام الغذائي على صحتك، وستصيبك الحبوب بانتكاسات مزمنة حيث ستظل تعاني من المضاعفات الرهيبة".ويقول "إن تغيير النظام الغذائي يمكنه تخفيف مرض السكري ويمكنك حينها التوقف عن تناول هذه الأدوية".وتشرح كاتبة المقال إلى أن حجج توبيس قوبلت بانتقادات كبيرة. ويقول البروفيسور، روي تايلور، باحث بريطاني رائد في مرض السكري: "عندما انعقدت مجموعة فرعية من اللجنة الاستشارية العلمية المعنية بالتغذية التابعة لحكومة المملكة المتحدة، في عام 2021، للنظر في تناول الكربوهيدرات المنخفضة كوسيلة لعلاج مرض السكري بشكل عام، تم تقييم الأدبيات بدقة شديدة وكنت جزءا من تلك اللجنة". ويقول: "إن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لم تكن لها نتائج أفضل من التخفيض المتواضع للكربوهيدرات".وقارنت دراسة أجريت عام 2022 في جامعة ستانفورد، وفق تايلور، بين الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وحمية البحر الأبيض المتوسط، وتقول إنه على الرغم من أن كلاهما يعمل بفعالية عندما يتعلق الأمر بالتحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، إلا أنه من الأسهل الالتزام بحمية للبحر الأبيض المتوسط.ويركز النظام الغذائي المتوسطي على الطهي النباتي، وتتضمن كل وجبة الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبذور، إلى جانب عدد قليل من المكسرات. وهناك تركيز كبير على زيت الزيتون البكر الممتاز".وقد تشمل الوجبات البيض ومنتجات الألبان والدواجن، ولكن بمعدلات أقل بكثير لدى مقارنتها بالنظام الغذائي الغربي التقليدي.