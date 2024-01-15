اكتشاف غريب.. نبتة سامة تنقص الوزن!

اكتشاف غريب توصّل إليه العلماء، يدور حول عملية إنقاص الوزن من خلال نبتة سامة، وهي تُدعى شجرة الكرمة المتسلقة المعروفة باسم "خطوات الموت السبع"، حيث يعتقد العلماء أن السيلسترول الوجود داخلها هو مركب قوي مضاد للسمنة.

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وينمو النبات، المعروف باسم كرمة الرعد Tripterygium wilfordii، في الغالب في الصين ويستخدم منذ فترة طويلة في الطب التقليدي لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد ومرض كرون والذئبة والصدفية والحمى وغيرها.



وجعل علماء جامعة كوبنهاغن عملية استخلاص مركب السيلسترول بسيطة ومستدامة ــ وهو الإنجاز الهائل المطلوب لتحويل هذا المركب الواعد إلى علاج قابل للتطبيق وسهل الإنتاج للسمنة في المستقبل.



وقال سوتيريوس كامبرانيس، الأستاذ في قسم علوم النبات والبيئة، إنه "لأسباب واضحة، لا يمكن لأي شخص أن يأكل النبات ويستفيد من الدواء"، مشيرًا إلى "أن المشكلة كانت تكمن في استخراج السيلسترول من مصدره الطبيعي نتيجة لأن عملية فصل المركب عن الجزيئات السامة الأخرى التي يمتلئ بها النبات، كانت صعبة للغاية، بل لا توجد، حتى الآن، طريقة فعالة لتحقيق ذلك".

ومنذ عدة سنوات، استحوذ مركب السيلسترول على انتباه الباحثين، الذين درسوا خصائصه والذين أدركوا قدرته المبهرة على التفاعل مع هرمون الببتيد اللبتين، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مدخلات الطاقة وإرسال إشارة إلى الدماغ عند الحاجة إلى المزيد من الطعام، أو عندما يصل الجسم إلى حالة الشبع. ولأنه مع زيادة الوزن، تتراكم مقاومة الليبتين، مما يتسبب في فشل تلك الإشارات، وخلل تنظيم الجوع والشبع، مما يؤدي إلى اكتساب المزيد من الكيلوغرامات الزائدة.(العربية)