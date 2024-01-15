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صحة

نوبات الربو.. إليكم الأعراض وطرق الوقاية

Lebanon 24
15-01-2024 | 11:00
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الربو هو حالة طويلة الأمد تجعل التنفس صعباً، إذ تضيق الممرات الهوائية في الرئتين.

وتشمل أعراض نوبات الربو: 
ضيق النفس.
ضيق الصدر أو إيلامه.
السعال.
أزيز الصدر.
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كما قد تشمل الأعراض الشديدة ما يأتي:

التنفس اللاهث.
صعوبة التحدث بسبب ضيق النفس.
إجهاد عضلات الصدر عند التنفس.
زيادة حدة الأعراض عند الاستلقاء على الظهر.
التعرق الشديد.
 
الوقاية
إحدى الخطوات المهمة للوقاية من نوبة الحساسية هي اتباع الخطة الموضوعة لعلاج الربو:

- تناول يومياً دواء السيطرة على الربو على المدى الطويل.
- دون قراءات ذروة تدفق هواء التنفس حسب الإرشادات.
- تناول الأدوية سريعة التأثير قبل التمرين حسب الإرشادات.
- استخدم الأدوية سريعة التأثير كما هو مذكور في خطتك.
- دوِّن عدد المرات التي تستخدم فيها الأدوية سريعة التأثير.
- تساعد مدخلاتك، اختصاصي الرعاية الصحية، في وضع خطة ناجحة لضبط العلاج لمنع نوبات الربو.

تشمل الخطوات الأخرى للوقاية من نوبات الربو ما يأتي:

- تجنُّب مُثيرات الربو قدر الإمكان.
- البقاء في المنزل عند وجود تحذيرات من سوء جودة الهواء.
- إجراء اختبار الحساسية المحتملة وتناول أدوية الحساسية حسب الإرشادات.
- غسل يديك بشكل متكرر لتقليل خطر الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا.
- الحرص على الحصول على التطعيمات، بما في ذلك اللقاحات السنوية ضد الإنفلونزا وكوفيد-19، وغيرها من اللقاحات التي يوصي بها اختصاصي الرعاية الصحية.
- الحصول على علاج للاكتئاب أو القلق أو الحالات ذات الصلة.
- الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخناً.
- ارتداء كمامة أثناء التنظيف.
- تغطية فمك بوشاح أو كمامة في الأيام الباردة. (الشرق) 
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