بطرق ولا أسهل.. اخسر الوزن دون الذهاب إلى الجيم

يكافح الكثير من الأشخاص من أجل فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

ومن المعروف أن ممارسة الرياضة بانتظام هي أفضل سبل إنقاص الوزن جنباً إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي، إلا أن هناك بعض الطرق غير المتوقعة التي يمكن أن تساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، إذا أُدرجت في الروتين اليومي للأشخاص.

وهذه الطرق هي:

الضحك

قال مدرب اللياقة البدنية الكندي مايكل هارملين: "أظهرت الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط يومياً يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرة حرارية".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الضحك يمكن أن يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) في جسمك، الذي ترتبط المستويات العالية منه بزيادة الوزن".

التنفس العميق

نصحت بريا جاد، أخصائية التغذية الكندية، الأشخاص بأخذ 4 إلى 5 أنفاس بطيئة وعميقة قبل تناول الطعام لتعزيز قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

وأضافت: "التنفس العميق يساعد على استقرار نظامنا العصبي المركزي، مما يجعلنا أكثر هدوءاً واسترخاء ويقلل من تخزين أجسامنا للسعرات".

النوم

قالت آن موراي، مدربة اللياقة البدنية في مدينة أوستن: «النوم الأفضل يعني وظيفة هرمونية أفضل، وهذا الأمر يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام».

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على نوم جيد يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، مما يساعد على فقدان الدهون".

خذ حماماً بارداً

ينصح هارملين الأشخاص بالاستحمام بالماء البارد، إذا استطاعوا تحمل ذلك.

وأوضح قائلاً: «ينشط الاستحمام بالماء البارد الدهون البنية بالجسم، وهي الدهون التي تحرق السعرات الحرارية لتنتج الحرارة عندما نشعر بالبرد».

وأشار هارملين إلى أن عملية الاستحمام البارد تُعرف باسم التوليد الحراري، ويمكن أن تساعد في زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك على مدار اليوم.

( الشرق الأوسط)