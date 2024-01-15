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صحة

الحليب مع الكركم.. أفضل ما تقدمه لجسمك

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:00
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الحليب من أشهي وأفيد المشروبات التي ينصح بتناولها باستمرار، وذلك يرجع إلي ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة ومفيدة للجسم.

 

ولتكثيف هذه الفوائد عليك القيام بإضافة العديد من العناصر الغذائية المهمة لكوب الحليب>

- القرفة

إن إضافة قليل من القرفة إلى  كوب الحليب  يضيف الكثير من الفوائد الصحية حيث ثبت أن القرفة تقلل الالتهاب، وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

 

- بذور الشيا

إضافة بذور الشيا تجعله أكثر فائدة وصحية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمعادن الحيوية الأخرى، كما أنها تمدك بالطاقة وتشجع على الامتلاء ودعم صحة القلب.

 

- العسل

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض تمد الجسم بمضادات الأكسدة كما أنه مضادة للبكتيريا وهذا يجعله خيارا رائع يحميك من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كضعف الجهاز المناعي والعديد من المشاكل الأخرى.

 

- الكركم

الكركم يحتوي علي خصائص  معروفة أنها مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فإن الكركم يعزز أداء أفضل لجهاز المناعة بالإضافة إلى الصحة العامة.

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