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صحة

لمرضى السكري.. ابتعدوا عن هذه المأكولات

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:35
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نصحت خبيرة تغذية روسية، الأشخاص الذين يعانون من داء السكري بالتخلي عن نوعين من الأطعمة هما التمور والزبيب.
وقالت الطبيبة إيرينا بيساريفا، إن للتمور والزبيب مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولهما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، وهو ما يشكل خطورة على المصابين بداء السكري. كما تنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي باستبعاد هذين المنتجين من النظام الغذائي، وفق ما نقله موقع NEWS.ru.
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كما نصحت بعدم شراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، لعدم معرفة كم من الوقت مضى على تجفيفها وتخزينها، لأنها قد تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.

فيما أشارت إلى أن الفواكه المجففة مصدر مهم للفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، لاحتفاظها بنسبة عالية من الخصائص المفيدة للفواكه الطازجة، لأنها لا تخضع للمعالجة الحرارية.
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