17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة تكشف.. تناول "الفياغرا" مع أدوية النترات يهدد حياة هؤلاء
Lebanon 24
16-01-2024
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دراسة علمية منشورة في مجلة "الكلية الأميركية لأمراض القلب"، بأن وصف عقار "الفياغرا" مع أدوية النترات، التي تعالج بعض أمراض القلب، تجعل المرضى أكثر عرضة للوفاة.
وأشارت الدراسة إلى أن تناول مثبطات إنزيم "الفوسفوديستراز 5"، وهو دواء لعلاج ضعف الانتصاب يُباع تحت أسماء "الفياغرا" و"ليفيترا" و"سياليس"، كعلاج طبي شائع لضعف الانتصاب لدى الرجال المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع أدوية النترات المستخدمة لتوسيع الشرايين التاجية، يُمكن أن يساهم في انخفاض ضغط الدم بشدة، وقد يُسبب الوفاة.
Advertisement
وتعمل علاجات ضعف الانتصاب عن طريق تثبيط إنزيم "فوسفوديستراز 5" الذي يُنظم تدفق الدم في الجهاز التناسلي. وعن طريق منع هذا الإنزيم، تعمل "الفياغرا" وغيرها من الأدوية على تعزيز تمدد الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم إلى أنسجة الانتصاب.
وتوصف أدوية النترات، مثل "النتروجليسرين"، عادة للأفراد الذين يُعانون أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة أولئك الذين يعانون الذبحة الصدرية (ألم في الصدر)، أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالقلب.
وأجرى الباحثون دراسة على الوفيات الناجمة عن كل الأسباب، بما في ذلك الوفيات القلبية الوعائية وغير القلبية الوعائية، واحتشاء عضلة القلب، وفشل القلب.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن الاستخدام المشترك لعلاج ضعف الانتصاب والنترات يرتبط بارتفاع خطر كل النتائج الصحية مقارنة بأولئك الذين يتناولون النترات وحدها.
وأضاف أندرسون: "هدفنا هو التأكيد على الحاجة إلى دراسة متأنية تتمحور حول المريض قبل وصف أدوية ضعف الانتصاب للرجال الذين يتلقون علاج النترات".
لكن الدراسة واجهت عدداً من العقبات، من ضمنها عدم القدرة على معرفة امتثال المريض وعاداته العلاجية، وعدم القدرة على استنتاج سبب الوفاة من البيانات، وبالتالي، قد لا تكون النتائج قابلة للتعميم بشكل كامل على عامة الناس، إذ أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيرات مجموعة العلاجات بشكل كامل.
بدوره، أوضح غلين إن. ليفين، وهو باحث في كلية بايلور الأميركية للطب، ولم يشارك في تلك الدراسة، أن استخدام "علاجات ضعف الانتصاب آمن إلى حد معقول بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نقص تروية القلب والذبحة الصدرية الخفيفة، فقط مع قدرة معقولة على ممارسة التمارين الرياضية، وإذا كان المريض لا يخضع للعلاج المزمن بالنترات".
أما بالنسبة لأولئك الذين يتلقون علاجاً مزمناً بالنترات عن طريق الفم، فإن استخدام علاجات ضعف الانتصاب غير مستحسن في أحسن الأحوال. (الشرق)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
14:56 | 2024-01-15
15/01/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
16:25 | 2024-01-15
15/01/2024 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
14:00 | 2024-01-15
15/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2024-01-16
أبعدوها عن أطفالكم.. كوارث على الصحة تسببها مشروبات الطاقة
10:03 | 2024-01-16
خبر يهمّ الرجال.. احذروا من خاصية بسياراتكم تؤثر سلباً على خصوبتكم!
04:08 | 2024-01-16
حالة مرضية ضاعفت الوفيات حول العالم في عقدٍ واحدٍ فقط!
01:43 | 2024-01-16
نصائح جوهرية تضمن لك صحّة عينيك.. اتّبعها!
00:31 | 2024-01-16
فوائد غذائية جوهرية يحملها حليب الإبل.. هذه أبرزها
00:23 | 2024-01-16
طفرة نادرة قد تقود العلماء إلى علاج جديد لمرض باركنسون
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 19:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 19:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 19:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24