17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خبر يهمّ الرجال.. احذروا من خاصية بسياراتكم تؤثر سلباً على خصوبتكم!
Lebanon 24
16-01-2024
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوصي الأطباء، الرجال بتجنّب تشغيل ميزة تدفئة المقاعد في سياراتهم، رغم الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة في العديد من البلدان حالياً,
وبحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست"، يتخوّف الأطباء من أن هذه الميزة الشائعة قد تؤثر سلباً على الخصوبة.
Advertisement
كما ينصح الخبراء الرجال بتجنّب البطانيات الكهربائية، حيث إنها هي الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجل.
إلا أن بعض الخبراء يرون أن الاستخدام قصير المدى للتدفئة المقاعد أو للبطانيات الكهربائية لا ينبغي أن يمثل مشكلة.
والحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على خصوبة الرجال، حيث توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العام الماضي إلى أن بعض المهن يمكن أن تؤثر أيضاً عليها.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 50% تقريباً من نظرائهم الذين يعملون في المكاتب. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
14:56 | 2024-01-15
15/01/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
16:25 | 2024-01-15
15/01/2024 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
14:00 | 2024-01-15
15/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2024-01-16
أبعدوها عن أطفالكم.. كوارث على الصحة تسببها مشروبات الطاقة
08:24 | 2024-01-16
دراسة تكشف.. تناول "الفياغرا" مع أدوية النترات يهدد حياة هؤلاء
04:08 | 2024-01-16
حالة مرضية ضاعفت الوفيات حول العالم في عقدٍ واحدٍ فقط!
01:43 | 2024-01-16
نصائح جوهرية تضمن لك صحّة عينيك.. اتّبعها!
00:31 | 2024-01-16
فوائد غذائية جوهرية يحملها حليب الإبل.. هذه أبرزها
00:23 | 2024-01-16
طفرة نادرة قد تقود العلماء إلى علاج جديد لمرض باركنسون
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 19:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 19:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 19:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24