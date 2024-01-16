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صحة

خبر يهمّ الرجال.. احذروا من خاصية بسياراتكم تؤثر سلباً على خصوبتكم!

Lebanon 24
16-01-2024 | 10:03
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يوصي الأطباء، الرجال بتجنّب تشغيل ميزة تدفئة المقاعد في سياراتهم، رغم الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة في العديد من البلدان حالياً,

وبحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست"، يتخوّف الأطباء من أن هذه الميزة الشائعة قد تؤثر سلباً على الخصوبة.
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كما ينصح الخبراء الرجال بتجنّب البطانيات الكهربائية، حيث إنها هي الأخرى قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجل.

إلا أن بعض الخبراء يرون أن الاستخدام قصير المدى للتدفئة المقاعد أو للبطانيات الكهربائية لا ينبغي أن يمثل مشكلة.

والحرارة ليست هي فقط التي تؤثر على خصوبة الرجال، حيث توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد العام الماضي إلى أن بعض المهن يمكن أن تؤثر أيضاً عليها.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 50% تقريباً من نظرائهم الذين يعملون في المكاتب. (العربية)
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