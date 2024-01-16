أبعدوها عن أطفالكم.. كوارث على الصحة تسببها مشروبات الطاقة

صدر تحذير جديد بشأن مشروبات الطاقة للأطفال، حيث تشير مراجعة علمية كبيرة إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والاكتئاب لدى الأطفال، وقد درس باحثون بريطانيون بيانات من 57 دراسة شملت 1.2 مليون طفل، حيث ارتبطت المشروبات أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن مراجعة علمية حديثة واسعة النطاق كشفت أن مشروبات الطاقة قد تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية جسدية وعقلية بين الأطفال الذين يستهلكون المشروبات، التي يمكن أن تحتوي على كمية من الكافيين أكثر من فنجان القهوة، هم أكثر عرضة لزيادة الوزن والإصابة بمشاكل في القلب، كما أنهم يواجهون فرصة أكبر للإصابة بمشاكل الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب ومحاولات الانتحار، وشملت المخاطر الأخرى سوء نوعية النوم وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والإجهاد الشديد.

وكشفت النتائج أن المشروبات مرتبطة بزيادة خطر تدهور الصحة البدنية، مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن المتوسط، ومشاكل في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وكان الشباب الذين تناولوا مشروبات الطاقة أكثر عرضة لتدهور الصحة العقلية والمعاناة من القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل، فضلا عن محاولات الانتحار.

وتشمل الآثار الجانبية الأخرى المثيرة للقلق ارتفاع خطر الإصابة بالربو وكثرة التبول وتسوس الأسنان، لاحظ الفريق أن المراجعة كانت قائمة على الملاحظة، لذلك لم يتمكنوا من تحديد أن مشروبات الطاقة هي المسئولة عن التأثيرات غير المباشرة التي اكتشفوها، على سبيل المثال، قد تكون مشروبات الطاقة شائعة بين المجموعات التي تعاني بالفعل من حالة صحية سيئة.

( اليوم السابع)