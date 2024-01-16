قبلة الموت.. أمراض تهدد حياة الرضع بدافع الحب

من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الناس تقبيل الطفل المولود، وأثبتت جميع الدراسات الحديثة أن هذا الأمر قد يعرض الطفل للكثير من المشاكل الصحية، حيث قد تنتقل له العديد من الأمراض عن طريق التقبيل، منها الهربس ونزلات البرد وغيرها.

فإن القبلات تنقل العديد من الأمراض للطفل الرضيع، والأم أيضا عليها عدم تقبيل طفلها لأنها ربما تكون حاملة لعدوي فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، وتنتقل للطفل عن طريق التقبيل.

وفيروس الهربس يعد من الأمراض التي يسهل انتقالها للأطفال بسهولة، فيكون الشخص الحامل للفيروس في لعابه وعند تقبيل الطفل ينتقل إليه فيروس الهربس ويعرضه للعديد من المشاكل كالتقرحات والبثور في الفم.

وبعض الأطفال تصاب بفيروس “CMV”أو فيروس مضخم للخلايا، يعد أيضا من الأمراض التي تنتقل عند تقبيل الطفل، ويتسبب في ظهور تقرحات وبثور مؤلمة مثل الهربس، وله أعراض أخرى مثل حدوث تورم في الغدد الليمفاوية، والتهاب الحلق، وارتفاع حرارة الجسم.

وأيضا الأطفال يصبحون أكثر عرضة للعدوي بنزلات البرد والأنفلونزا، والحصبة والجديري في حالة تقبيلهم ، ويجب توخي الحذر من هذا الأمر وتجنبه، والإمتناع عنه للحفاظ علي صحة الأطفال.