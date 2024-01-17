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صحة

دراسة جديدة.. الطماطم تفيد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع الدم

Lebanon 24
17-01-2024 | 00:50
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توصلت دراسة حديثة تفيد بأن تناول الطماطم أو المنتجات التي تحتوي عليها يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وجد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة شخص ما بالحالة القاتلة بنسبة تصل إلى 36 بالمئة.
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وكتب الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية: "إن استهلاك الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الطماطم، مفيد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته".

واكتشف فريق من جامعة برشلونة أن أولئك الذين تناولوا المزيد من المنتجات التي تحتوي على الطماطم كان لديهم خطر أقل لارتفاع ضغط الدم، كما أن النتائج يمكن أن تنطبق على الكاتشب، على الرغم من أنك قد تضطر إلى تناول الكثير منه.


المصدر: سكاي نيوز عربية

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