معاناة الطفولة المبكرة.. تدفع الأطفال للتكيف مع الظروف القاسية

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وأجرى الدراسة علماء من معهد سنغافورة للعلوم السريرية (SICS)، وأشاروا إلى وجود أدلة بأن الأطفال الذين تعرضوا للشدائد في بداية حياتهم يظهرون نمطاً متسارعاً لنمو المخ خلال سنوات ما قبل المدرسة.



وعلى الرغم من أن النمو المتسارع لخلايا المخ يكون نوعاً من الضرورة للتكيف مع الظروف القاسية المحيطة بالطفل التي تطلب النضج، ويُعد بمثابة آلية دفاعية «protective mechanism» ضد المصاعب، فإنه يحمل آثاراً شديدة السلبية على المدى الطويل على تكوين الخلايا العصبية التي تحتاج لوقت كاف من النمو الطبيعي بشكل متدرج، لأن المخ في هذه الفترة من الحياة، أي ما قبل الدراسة، يتعلم بشكل تراكمي بشكل لا يمثل عبئاً على الخلايا العصبية. لذلك تكون المعلومات والمهارات التي تم تعلمها في الصغر راسخة وقوية لكن إجهاد خلايا المخ ينعكس بالسلب عليه. بالرغم من صدور مئات الدراسات حول الأثر الكبير الذي تتركه الطفولة التعيسة على مستقبل الطفل سواء على المستوى النفسي أو العضوي لكن لا يزال هناك الكثير من الآثار المرتبطة بمعاناة الطفولة المبكرة "early life adversity" تتكشف مع كل بحث جديد.وأجرى الدراسة علماء من معهد سنغافورة للعلوم السريرية (SICS)، وأشاروا إلى وجود أدلة بأن الأطفال الذين تعرضوا للشدائد في بداية حياتهم يظهرون نمطاً متسارعاً لنمو المخ خلال سنوات ما قبل المدرسة.وعلى الرغم من أن النمو المتسارع لخلايا المخ يكون نوعاً من الضرورة للتكيف مع الظروف القاسية المحيطة بالطفل التي تطلب النضج، ويُعد بمثابة آلية دفاعية «protective mechanism» ضد المصاعب، فإنه يحمل آثاراً شديدة السلبية على المدى الطويل على تكوين الخلايا العصبية التي تحتاج لوقت كاف من النمو الطبيعي بشكل متدرج، لأن المخ في هذه الفترة من الحياة، أي ما قبل الدراسة، يتعلم بشكل تراكمي بشكل لا يمثل عبئاً على الخلايا العصبية. لذلك تكون المعلومات والمهارات التي تم تعلمها في الصغر راسخة وقوية لكن إجهاد خلايا المخ ينعكس بالسلب عليه.

كما اهتمت الدراسة أيضاً برصد العوامل التي يمكن أن تؤثر في تكوين المخ قبل الولادة لمعرفة إذا كانت الظروف الصعبة قبل الولادة تلعب دوراً في التنبؤ بحالة مخ الطفل لاحقاً من عدمه بما في ذلك الصحة العضوية والنفسية للأم أثناء الحمل سواء أصابتها بمرض معين أو تعرضها للمعاملة السيئة، بالإضافة للسؤال عن البيئة الاجتماعية للأسرة ومستواها الثقافي وحالتها المالية.

ووجدت الدراسة أن التعرض لمستويات أعلى من المعاناة في فترة الطفولة المبكرة كان مرتبطا بنمو متسارع للمخ في الفترة الزمنية من أربعة أعوام ونصف العام إلى ست سنوات، وظهرت تغيرات في الخلايا العصبية المرتبطة بالمشاعر المختلفة وتنظيم العاطفة في القشرة المخية الأمامية «prefrontal cortex» - وهي المنطقة المسؤولة عن التحكم العاطفي والتفاعل الإنساني واتخاذ القرارات.



ونتيجة لهذه التغيرات العضوية في الخلايا يمكن أن يصبح هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحالات مثل الاضطرابات الكبرى للاكتئاب «major depressive disorders» وغيرها من الأمراض النفسية الأخرى مثل القلق، فضلاً عن التراجع الدراسي وزيادة القابلية للإدمان.

في النهاية نصحت الدراسة بضرورة عمل مسح كامل للأطفال الذين يشتبه في أن يكونوا قد تعرضوا للصدمات الحادة في فترة مبكرة من العمر قبل دخولهم المدرسة مثل ضحايا الحروب والمجاعات والظروف الاقتصادية السيئة حتى لو كان سلوكهم يبدو طبيعياً.(الشرق الأوسط)