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صحة

فواكه مفيدة لمرضى السكر

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:00
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سواء إذا كنت مريضا بالسكر أو كنت من الأصحاء، فعليك الاهتمام بنسبة سكرك ومحاولة عدم ارتفاعها أو انخفاضها عن الطبيعي حتى لا تصاب بمشكلات صحية.

وعليك الاهتمام ومتابعة نسبة سكرك على الدوام وعدم التركيز على الحلويات والسكريات والفاكهة الغنية بالسكر حتى وإن كنت من الأصحاء الذين لا يعانون مرض السكر، عليك الاهتمام بخيارات جيدة من الفاكهه التي يمكن أن تقلل لديك نسب السكر في الدم.

 

 وبعض الفاكهة يمكن أن تساعدك في التحكم في نسب السكر في الدم لديك، لأولئك الذين يتبعون أنظمة الدايت والذين يريدون العيش بطريقة صحية ونظام غذائي صحي متبع، فضلا عن من لا يفضل مذاق السكريات العالية  أو يحافظ على مستويات السكر في الدم،

وهذه القائمة المناسبة:

  الكيوي أحد أهم الخيارات الهامة التي تساعد على الحد من  نسب السكر في الدم يحتوي على فيتامين سي وسكر بمعدل 9 جرام.

  الجوافة قليلة السعرات وقليلة السكريات  بنسبه ملحوظة،  كما انها تحتوي بنسبه عالية على فيتامين سي.

 الشمام من الفواكة الهامة التي تعادل نسب السكر في الدم أيضا وتحافظ على الجسم والصحة.

 الافوكادو قليل السكر بشدة وغني بشدة بالألياف الغذائية الصحية.

 الليمون غني بفيتامين سي الصحي ويحد من نسب السكر في الدم ويعزز من الصحة والمناعة.

 الموز الغني بالمغنيسيوم المفيد للصحة والمعزز لأي أنظمة غذائية.

 الأناناس أحد أهم أنواع الفاكهة المفيدة للأنظمه الغذائية الصحية والغنية بفيتامين سي.

( اليوم السابع)
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