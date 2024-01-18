الوسواس القهري.. الأسباب والعلاج

الوسواس القهرى اضطراب نفسي يمر به البعض، يتسبب في شعور المصاب بأفكار غير منطقية تسبب الخوف غير المبرر.

واضطراب الوسواس القهري يتسبب في إعاقة الشخص في حياته اليومية، ويكون السبب فيه عوامل وراثية أي وجود أحد الأشخاص في العائلة مصاب به، أو التعرض لخلل في بعض هرمونات المخ، كما أن تعرض الشخص لصدمات نفسية أو التوتر الزائد والقلق له دور في التعرض للوسواس القهري.

وبعض العلامات التي تشير إلي إصابة الشخص بالوسواس القهري، ومنها:

-نجد أن الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري يشعرون بالخوف الشديد من بعض الأشياء كالأتربة والمخلفات.

-يعانون أيضا من الشك غير المبرر، وعدم قدرتهم على اتخاذ أي قرار.

-يسعون بشكل دائم لكي يصبح أي شيء محاط بهم منظم.

-من ضمن العلامات أيضا سيطرة الأفكار العدوانية لديهم، وقد يرغبون في بعض الأحيان بإيذاء أنفسهم أو المحاطين بهم.

وعلاج إضطراب الوسواس القهري يعتمد علي العلاج المعرفي السلوكي، بالإضافة إلي بعض الأدوية التي تساهم في زيادة إفراز السيروتونين الانتقائية.