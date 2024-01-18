بذور الكتان أم الشيا.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

بذور الكتان وبذور الشيا من البذور الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها البروتين والكالسيوم والألياف، ولكن هل يجب عليك تناول بذور الكتان أم بذور الشيا لإنقاص الوزن؟

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ما هي الفوائد الصحية لبذور الكتان؟

- تأثير مضاد للالتهابات

بذور الكتان هي أطعمة خارقة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي تساعد على مكافحة التهابات الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي، ويساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية المختلفة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

- صحة الأمعاء

تساعد بذور الكتان في تعزيز صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

-مرض السكري

بذور الكتان مليئة بالألياف والدهون الصحية، فإن تناولها بشكل منتظم، يمكن تحسين حساسية الأنسولين.

- مضاد للسرطان

بسبب مضادات الأكسدة، قد تساعد بذور الكتان في منع أو تقليل نمو الأورام في الجسم، فيقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.

ما هي الفوائد الصحية لبذور الشيا؟

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب، فهو يساعد في تقليل نسبة الكولسترول LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، والذي يعرفه الكثير منا بالكوليسترول "الضار".

- صحة الجلد

إن زيت بذور الشيا قد يساعد في علاج الأكزيما. فهو يقلل من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

- تأثير مضاد للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول. فهى تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وحماية الجسم من الجذور الحرة.

- يحسن صحة الأمعاء

على غرار بذور الكتان، تعمل بذور الشيا أيضًا على تحسين بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزيز صحة الأمعاء. تمنع الإمساك، لأنها مصدر جيد للألياف.

أيهما أفضل: بذور الكتان أم بذور الشيا للتخسيس؟

تعتبر بذور الكتان أفضل لإنقاص الوزن لأنها تحتوي على ألياف أكثر قابلية للذوبان. أنها تساعد في السيطرة على الشهية وتعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة، لذلك، فهي تساعد في فقدان الوزن، بما أن بذور الكتان تحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان، فإنها تشكل قوامًا يشبه الهلام، من ناحية أخرى، تزيد بذور الشيا حجمًا إذا تم نقعها في الماء أو العصائر أو اللبن. يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يوميًا لإنقاص الوزن.