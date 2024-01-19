دراسة جديدة.. سمّ العنكبوت يقي من النوبات القلبية!





فعلى الرغم من أن عناكب الشبكة القمعية الأسترالية تتمتع بسمعة مخيفة بسبب سميتها الشديدة، لكنها يمكن أن تكون سببا في إنقاذ حياة الكثر.

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وفي التفاصيل، فقد قام البروفيسور ناثان بالبانت والبروفيسور جلين كينج بتطوير دواء من جزيء موجود في سم العنكبوت والذي يطلق عليه اسم Hi1a، إذ يمكن أن يحمي الخلايا من الضرر الناجم عن نوبة قلبية، بعد سلسلة من الاختبارات ما قبل السريرية. بدراسة جديدة وغريبة، اكتشف علماء في جامعة كوينزلاند إلى نتيجة علمية مفادها بأن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.فعلى الرغم من أن عناكب الشبكة القمعية الأسترالية تتمتع بسمعة مخيفة بسبب سميتها الشديدة، لكنها يمكن أن تكون سببا في إنقاذ حياة الكثر.وفي التفاصيل، فقد قام البروفيسور ناثان بالبانت والبروفيسور جلين كينج بتطوير دواء من جزيء موجود في سم العنكبوت والذي يطلق عليه اسم Hi1a، إذ يمكن أن يحمي الخلايا من الضرر الناجم عن نوبة قلبية، بعد سلسلة من الاختبارات ما قبل السريرية.

وأوضح بالبانت أنه في أعقاب النوبة قلبية، ينخفض تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وبالتالي تصبح بيئة الخلايا حمضية، مما يؤدي إلى إرسال رسالة إلى خلايا القلب لتموت".



وأضاف: "على الرغم من عقود من البحث، لم يتمكن أحد من تطوير دواء يوقف إشارة الموت هذه في خلايا القلب، وهو أحد أسباب استمرار أمراض القلب في كونها السبب الرئيسي للوفاة في العالم"، وأكّد على "أن بروتين Hi1a الموجود في سم العنكبوت يحجب القنوات الأيونية الحساسة للحمض في القلب، وبالتالي يتم حظر رسالة الموت تلك".