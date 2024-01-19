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صحة

هل تدخين السجائر الإلكترونية أثناء الحمل تضر بالمولود؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 09:54
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كشفت دراسة جديدة بأن استخدام السجائر الإلكترونية أو لصقات النيكوتين أثناء الحمل لا يرتبط بأحداث الحمل الضارة أو نتائج الحمل السيئة.
ويقول الباحثون في جامعة كوين ماري في لندن إنه ينبغي التوصية باستخدام منتجات استبدال النيكوتين للأمهات الحوامل اللاتي يدخن عادة.
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واعتمد الفريق بيانات من أكثر من 1100 مدخنة حامل في 23 مستشفى في إنجلترا وخدمة واحدة للإقلاع عن التدخين في اسكتلندا لمقارنة نتائج الحمل.
وخلصت الدراسة، التي نشرت في مجلة Addiction، إلى أن الاستخدام المنتظم للعلاج ببدائل النيكوتين (NRT) أثناء الحمل لا يضر بالأم أو الطفل.
وما يقترب نصف المشاركين (47%) استخدموا السجائر الإلكترونية وما يزيد قليلاً عن الخمس (21%) استخدموا لصقات النيكوتين.
حتى أنهم وجدوا أن السجائر الإلكترونية تقلل من التهابات الجهاز التنفسي، ربما لأن مكوناتها الرئيسية لها تأثيرات مضادة للبكتيريا.


المصدر: روسيا اليوم

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