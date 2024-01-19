أسباب لسرطان الفم وطرق للوقاية منه

يشير سرطان الفم، إلى مجموعة متنوعة من الأورام التي تنشأ في الفم، وغالبا قد لا يتم اكتشافه في مراحله المبكرة، هذه الطبيعة الخبيثة تجعل الأمر أكثر أهمية أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية وإعطاء الأولوية لفحوصات صحة الفم المنتظمة.

يحدث سرطان الفم بسبب تفاعل عدة عوامل مثل استهلاك الكحول، والتبغ، والاستعداد الوراثي وغيرها، ووفقا لموقع onlymyhealth"، يؤدي الاكتشاف المبكر لسرطان الفم إلى تحسين فرص العلاج الناجح والنتائج الإيجابية بشكل كبير.

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إليك بعض الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:

القروح العالقة

قرحة الفم التي لا تشفى بعد أسبوعين، ويمكن أن تظهر هذه القروح في أي مكان في الفم، بما في ذلك الشفاه واللسان واللثة والخدين والحلق، وقد تكون حمراء أو بيضاء أو غير مؤلمة.

الكتل والنتوءات داخل الفم

أي كتلة أو نتوء غير مبرر على الشفاه أو اللثة أو داخل الفم أو حتى تحت الفك تتطلب اهتماما طبيا، قد تكون هذه التورمات مصحوبة بألم ولكن ليس دائمًا.

صعوبة البلع

صعوبة البلع أو المضغ، أو الشعور بشيء عالق في حلقك، أو حركة الفك المحدودة يمكن أن ترتبط بسرطان الفم، خاصة عند التقدم إلى مراحل لاحقة.

التغييرات في الكلام

"قد يكون الكلام غير الواضح، أو البحة، أو التغيير المستمر في الصوت ناجما عن أورام تؤثر على الحلق أو اللسان، لذا لا تتجاهل هذه الاختلافات الدقيقة في صوتك.

الخدر والنزيف

الخدر غير المبرر في الفم أو الشفة أو الوجه، إلى جانب النزيف المتكرر من اللثة أو مناطق أخرى من الفم، يجب أن يثير القلق.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ وغير المتوقع في الوزن أحد أعراض الإصابة بسرطانات مختلفة، بما في ذلك سرطان الفم.

رائحة الفم الكريهة المزمنة

في حين أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن يكون لها عدة أسباب، إلا أن الرائحة الكريهة المزمنة والمستمرة على الرغم من ممارسات نظافة الفم الجيدة يمكن أن تكون من الأعراض المحتملة لسرطان الفم، من المهم أن تتذكر أنه ليس كل من يعاني من هذه الأعراض سيصاب بسرطان الفم، ومع ذلك، يجب أن تؤخذ على محمل الجد أي تغييرات مستمرة أو غير مبررة في الفم أو الحلق.

نصائح للوقاية

فحوصات منتظمة للأسنان

قم بجدولة فحوصات منتظمة للأسنان، ويفضل أن تكون مرتين في السنة.، يمكن لطبيب أسنانك فحص فمك وحلقك بحثًا عن أي تشوهات مثل الأسنان الحادة وإجراء فحوصات سرطان الفم.

الاختبارات الذاتية

قم بإجراء فحص ذاتي شهري للفم والحلق باستخدام ضوء ساطع ومرآة، كن دقيقًا وتحقق من أي تغييرات.

الحفاظ على نظافة الفم الجيدة

ممارسة نظافة الفم الجيدة عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدام خيط الأسنان بانتظام، هذا لا يحافظ على صحة فمك فحسب، بل يسهل أيضًا اكتشاف أي تغيرات

قلل من خطر الإصابة بسرطان الفم عن طريق تجنب التبغ والكحول.