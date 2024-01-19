طرق منزلية فعاله في علاج تورم الاصابع في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يحاول جسمنا التكيف مع الطقس البارد، لكن في بعض الأحيان تظهر بعض الأعراض، مثل تورم الأصابع.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تورم الأصابع في الشتاء.

ـ ضيق الأوعية الدموية الناتج عن البرد: عند التعرض للبرد، تنقبض الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى انتفاخ الأصابع.

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ـ الجفاف: يميل هواء الشتاء إلى الجفاف، وقد لا نكون متناغمين مع إشارات العطش كما هو الحال في الطقس الدافئ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، والذي يمكن أن يظهر على شكل تورم في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأصابع.

ـ الحالات الطبية الأساسية: في بعض الحالات، يمكن أن يكون تورم الأصابع أحد أعراض الحالات الطبية الأساسية مثل التهاب المفاصل أو اضطرابات المناعة الذاتية أو أمراض الكلى، إذا كان التورم مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مقلقة، فاطلب المشورة الطبية.

طرق الوقاية والعلاح من تورم الأصابع؟

ـ الإحماء التدريجي، دع جسمك يتكيف ببطء لمنع توسع الأوعية المفاجئ، مما قد يؤدي إلى تفاقم التورم.

ـ جفف يديك: الرطوبة تؤدي إلى تفاقم تورم الأصابع، لذلك جفف يديك جيدًا بعد غسلها أو تعرضها للرطوبة، واختر قفازات ماصة للرطوبة عند الخروج في البرد.

ـ ترطيب وحماية البشرة: يعمل هواء الشتاء الجاف على استنفاد الرطوبة من بشرتك، مما يجعلها عرضة للتهيج والتورم، التطبيق المنتظم لمرطب سميك يمكن أن يساعد، بالإضافة إلى ذلك، ارتد قفازات لحماية يديك من الهواء القاسي ودرجات الحرارة الباردة.

الترطيب بالماء: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش، يعد الترطيب المناسب أمرًا ضروريًا للحفاظ على أداء الجسم على النحو الأمثل ومنع تراكم السوائل.

رفع يديك والضغط عليها: إذا كانت أصابعك منتفخة بشكل خاص، فإن رفعها فوق قلبك وتطبيق ضغط بارد يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ والانزعاج.

اطلب العناية الطبية: إذا كان التورم شديدًا أو مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الألم أو الاحمرار أو تصلب المفاصل، فاستشر الطبيب لاستبعاد أي حالات طبية كامنة.

( اليوم السابع)