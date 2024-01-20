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صحة
فوائد صحية لتناول عصير الكرفس.. تعرفوا على ابرزها
Lebanon 24
20-01-2024
|
03:28
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يتميز الكرفس، وهو أحد الخضروات الورقية الذي ينتمي إلى عائلة Apiaceae وهي نفس عائلة الجزر والبقدونس، بفوائد صحية متعددة. يشتهر الكرفس بنكهته المميزة ومحتواه المائي العالي، ويستخدم في الغالب في السلطات والحساء والوجبات الخفيفة. وبحسب ما نشره موقع Health Shots، إنه طعام منخفض السعرات الحرارية ويوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات K وC. ويوضح الخبراء أن أفضل طريقة لجعل الكرفس جزءًا من النظام الغذائي اليومي هي شرب عصير الكرفس أول شيء في الصباح.
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الفوائد الصحية لعصير الكرفس
تقول خبيرة التغذية أفني كول إن الأسباب التالية تجعل شرب عصير الكرفس مفيدًا للصحة بصفة عامة:
1. مغذيات وترطيب
يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للترطيب نظرًا لمحتواه العالي من الماء، مما يساعد على تجديد السوائل في الجسم. تقول أفني كول: "إن عصير الكرفس المليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات مثلA وK وC والمعادن المختلفة، يساهم في الحصول على مدخول غذائي متكامل".
2. خصائص مضادة للالتهابات
يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يفيد الأفراد الذين يعانون من حالات التهابية.
3. دعم صحة القلب
تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.
4. تحسين أداء الجهاز الهضمي
يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم. كما أن توافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.
5. التحكم في الوزن
بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة لخطة التحكم في وزن الجسم، حيث يوفر العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.
6. تحسين صحة الجلد
تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز بشرة متألقة. تقول أفني كول: "يساعد الترطيب الناتج عن عصير الكرفس أيضًا على ترطيب البشرة بشكل عام".
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