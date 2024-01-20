وسيلة فعالة لإنقاص الوزن.. تعرفوا إليها

وجد باحثون أن حضور دروس الرقص بانتظام، مثل التمارين الهوائية أو الزومبا، قد يساعد أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على إنقاص الوزن.



وقال العلماء إن مراجعتهم لـ10 دراسات تشير إلى أن أولئك الذين شاركوا في الرقص ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لمدة أربعة أسابيع، شهدوا "تحسنا ملموسا" في محيط الخصر ودهون الجسم.

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واستفاد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما بشكل أكبر من تمارين الرقص، وفقا للنتائج المنشورة في مجلة Plos One، مع تحسين تكوين الجسم (النسب المئوية للدهون والعظام والعضلات) وكذلك اللياقة البدنية.



وقال الباحثون إن المعدل الإجمالي للانسحاب من مجموعة الرقص كان منخفضا، ما يشير إلى أنه يمكن "الترويج للرقص باعتباره برنامجا فعالا لفقدان الدهون" لأنه أكثر متعة من الأشكال التقليدية الأخرى من التمارين الرياضية. (روسيا اليوم)