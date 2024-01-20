Advertisement

صحة

أطعمة غذائية هامة "قد تساعد النساء على البقاء بصحة جيدة مع التقدم في السن".. ما هي؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1154780-638413564746070196.jpg
Doc-P-1154780-638413564746070196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة أن الأطعمة الغذائية الغنية بالبروتين النباتي، مثل الفول والمكسرات قد تساعد النساء على البقاء بصحة جيدة مع تقدمهن في السن.

ووجدت الدراسة الجديدة أن النساء اللاتي يتناولن المزيد من البروتين النباتي، أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ويتمتعن بصحة أفضل بشكل عام في وقت لاحق من الحياة.
Advertisement

ويقول الباحثون إنهم لاحظوا انخفاضا ملحوظا في أمراض القلب والسرطان والسكري وتدهور الصحة المعرفية والعقلية، لدى النساء اللاتي أدرجن المزيد من البروتين في وجباتهن الغذائية من مصادر مثل الفواكه والخضروات والخبز والفاصوليا والبقوليات والمعكرونة.

ووفقا للنتائج، فإن النساء اللاتي يتناولن كميات أكبر من البروتين الحيواني يميلن إلى الإصابة بأمراض مزمنة أكثر.
 
وقال أندريس أرديسون كورات، العالم في مركز جان ماير لأبحاث التغذية البشرية للشيخوخة (HNRCA) في جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأميركية، والمعد الرئيسي للدراسة: "إن استهلاك البروتين في منتصف العمر مرتبط بتعزيز الصحة الجيدة في مرحلة البلوغ المتقدمة. وجدنا أيضا أن مصدر البروتين مهم. ويبدو أن الحصول على غالبية البروتين من المصادر النباتية في منتصف العمر، بالإضافة إلى كمية صغيرة من البروتين الحيواني، يؤدي إلى صحة جيدة".

ويشير الباحثون إلى أن النتائج تدعم التوصية بأن تتناول النساء معظم البروتين في شكل فواكه وخضروات ومكسرات وبذور، على الرغم من أنه يجب عليهن أيضا تناول بعض الأسماك والبروتين الحيواني لمحتواها من الحديد وفيتامين B12. (روسيا اليوم) 

صحة

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2024-01-20
10:00 | 2024-01-20
08:50 | 2024-01-20
04:33 | 2024-01-20
03:28 | 2024-01-20
01:36 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24