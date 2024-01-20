التعرق لمرضى السكري.. إليك ما تريد معرفته

يؤثر مرض السكر علي الجسم بعدة طرق من العينين والقدمين إلى الشعر والقلب والجلد، كما أنه قد يعاني بعض مرضى السكر من التعرق الزائد.

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أشار التقريرإلى أن مرض السكر يحدث إما عندما لا يتمكن البنكرياس من إنتاج كمية كافية من الأنسولين أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الأنسولين الذي ينتجه بطريقة فعالة، أما التعرق فهو عملية فسيولوجية طبيعية تنظم الجسم من خلالها درجة حرارته، ويتم التحكم فيه بشكل أساسي عن طريق الجهاز العصبي اللاإرادي، وتحديدًا الجهاز العصبي، فيتم إنتاج العرق عن طريق الغدد العرقية الموزعة عبر الجلد ويتكون من الماء وكميات ضئيلة من النفايات.

قد تحدث مشكلة التعرق بسبب مرض السكري، وفيما يلى العلاقة بين الاثنين:

- التعرق المرتبط بنقص السكر في الدم

انخفاض مستويات السكر في الدم، وهو أمر شائع لدى مرض السكري، ويمكن أن يؤدي إلى التعرق الشديد، ويقول الدكتور كابور إن الجسم ينظر إلى انخفاض نسبة الجلوكوز على أنه تهديد، مما يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي والتعرق اللاحق.

- التعرق الناجم عن الاعتلال العصبي

الاعتلال العصبي السكري، أحد مضاعفات مرض السكري الذي يؤثر على الأعصاب، يمكن أن يعطل الأداء الطبيعي للغدد العرقية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة أو انخفاض التعرق، اعتمادًا على نوع وموقع تلف الأعصاب.

- الاعتلال العصبي اللاإرادي

ويرجع ذلك إلى تلف الأعصاب اللاإرادية التي تتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية بما في ذلك التعرق، ويمكن أن يؤدي إلى أنماط تعرق غير منتظمة أو غير متوقعة لدى مرضى السكري.

- الالتهابات والأمراض الجلدية

يقول الخبير إن الأشخاص المصابين بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الجلدية. على سبيل المثال، يمكن أن تسبب الالتهابات الفطرية الحكة وزيادة التعرق في المناطق المصابة.

- مرض السكري والتعرق الليلي

غالبًا ما يحدث التعرق الليلي نتيجة لانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم، وهو ما يمكن أن يحدث عند مرضى السكري. عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم، فإنه ينتج زيادة في الأدرينالين، مما يسبب التعرق.

وأن إدارة مشاكل التعرق عند مريض السكر تعد من الحيل الجيدة، ويتم ذلك عن طريق، الحفاظ علي مستويات السكر في الدم، والحد من انخفاضه أو ارتفاع نسبته، كما أن علاج الأمور المسببة لهذا الأمر تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في علاج مشكلة التعرق، ولذا على مريض السكر علاج الاعتلال العصبي.

( اليوم السابع)