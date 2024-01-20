Advertisement

صحة

أقوى من الأدوية.. فوائد سحرية لـ العسل والثوم في علاج نزلات البرد

Lebanon 24
20-01-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1154789-638413578238817639.jpg
Doc-P-1154789-638413578238817639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عندما يتعلق الأمر بعلاج نزلات البرد والسعال، خاصة خلال فصل الشتاء، يعد الثوم والعسل من أكثر العلاجات المنزلية الجيدة لهذه الحالة.

 

الثوم والعسل  عبارة عن خليط مصنوع من خلال الجمع بين فصوص الثوم والعسل الخام،  يعتبر هذا الخليط علاجاً طبيعياً يعتقد أنه يعزز جهاز المناعة ويخفف من نزلات البرد والسعال، كما يُعتقد  أن الثوم والعسل مفيدان لنزلات البرد، ويعتمد هذا الاعتقاد على الاستخدام التقليدي وبعض الأدلة العلمية على أن الثوم والعسل لهما خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا.

 

يتم استخدام الثوم، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كمضاد حيوي طبيعي، حيث  كشفت دراسة أجريت  عام 2014 في إحدى المراكز البحثية الأمريكية، أن المشاركين الذين تناولوا الثوم كل يوم أصيبوا بنزلات البرد أقل من المشاركين الذين تلقوا العلاج الوهمي.

 

 ويرجع ذلك إلى تأثير خصائص الثوم المضادة للميكروبات والفيروسات في علاج نزلات البرد والسعال، علاوة على ذلك، فإن الرائحة المنبعثة من محتوى الأليسين الموجود في الثوم تظهر أنه يحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات المختلفة.

 

ومن ناحية أخرى، تم استخدام العسل أيضًا كدواء لعدة قرون، وكشفت دراسة في مجلة BMJ Evidence-Based Medicine أنه بالإضافة إلى تهدئة التهاب الحلق والسعال، قد يخفف العسل من أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد، وتؤثر هذه الالتهابات على الأنف والحنجرة والممرات الهوائية المؤدية إلى الرئتين، مما يسبب أعراضًا مثل الاحتقان والتهاب الحلق والسعال.

( اليوم السابع)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2024-01-20
10:00 | 2024-01-20
08:50 | 2024-01-20
08:00 | 2024-01-20
04:33 | 2024-01-20
03:28 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24