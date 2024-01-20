أقوى من الأدوية.. فوائد سحرية لـ العسل والثوم في علاج نزلات البرد

عندما يتعلق الأمر بعلاج نزلات البرد والسعال، خاصة خلال فصل الشتاء، يعد الثوم والعسل من أكثر العلاجات المنزلية الجيدة لهذه الحالة.

الثوم والعسل عبارة عن خليط مصنوع من خلال الجمع بين فصوص الثوم والعسل الخام، يعتبر هذا الخليط علاجاً طبيعياً يعتقد أنه يعزز جهاز المناعة ويخفف من نزلات البرد والسعال، كما يُعتقد أن الثوم والعسل مفيدان لنزلات البرد، ويعتمد هذا الاعتقاد على الاستخدام التقليدي وبعض الأدلة العلمية على أن الثوم والعسل لهما خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا.

يتم استخدام الثوم، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كمضاد حيوي طبيعي، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2014 في إحدى المراكز البحثية الأمريكية، أن المشاركين الذين تناولوا الثوم كل يوم أصيبوا بنزلات البرد أقل من المشاركين الذين تلقوا العلاج الوهمي.

ويرجع ذلك إلى تأثير خصائص الثوم المضادة للميكروبات والفيروسات في علاج نزلات البرد والسعال، علاوة على ذلك، فإن الرائحة المنبعثة من محتوى الأليسين الموجود في الثوم تظهر أنه يحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات المختلفة.

ومن ناحية أخرى، تم استخدام العسل أيضًا كدواء لعدة قرون، وكشفت دراسة في مجلة BMJ Evidence-Based Medicine أنه بالإضافة إلى تهدئة التهاب الحلق والسعال، قد يخفف العسل من أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد، وتؤثر هذه الالتهابات على الأنف والحنجرة والممرات الهوائية المؤدية إلى الرئتين، مما يسبب أعراضًا مثل الاحتقان والتهاب الحلق والسعال.

( اليوم السابع)