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صحة

علامات مبكرة للاشتباه بالخرف.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:12
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ذكرت الدكتورة ماريني تاناشيان، نائبة مدير المركز العلمي لطب الأعصاب، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية أنه للتعرف على الإصابة بالخرف يكفي التحدث مع الشخص أو مع المقربين منه.


وفي حديث لصحيفة aif.ru، قالت: "ليس انخفاض الذاكرة والانتباه والتركيز المعيار الرئيسي للمرض ولكن أيضا حاجة الشخص إلى المساعدة. إذا كان الشخص لا يستطيع بنفسه دفع فواتير الخدمات مثلا أو الذهاب إلى المتجر، ويحتاج إلى مساعد، فهذا بمثابة الأساس للتشخيص"، مضيفة: "عمليا لا تحدث أخطاء في التشخيص، لأن معظم المرضى يلجأون إلى الأطباء عندما يكون التشخيص واضحا حتى لهم".
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وتكون العلامات الأولى للخرف عادة مخفية في التفاصيل التي يتعرف عليها الأقارب اليقظون والحساسون قبل غيرهم. وهذه مشكلة اجتماعية، لذلك لا ينبغي أن يترك هؤلاء الأشخاص لوحدهم.


وبحسب تاناشيان، يصبح الشخص عند وجود تغيرات في الأوعية الدموية، لا مباليا، ويفقد الاهتمام بالهوايات السابقة، ويتجاهل الأصدقاء أو الأقارب، ويتوقف عن الاهتمام بالنظافة الشخصية. يتميز التنكس العصبي بالتغيرات السلوكية (العدوان المفاجئ والهجمات المعادية للمجتمع).


واستنادا إلى ذلك لا ينبغي انتظار أفعال متطرفة منه. لأن هذه العلامات البسيطة تشير بالفعل إلى اضطرابات معرفية لم تصل بعد إلى مرحلة الخرف، ولكنها بمثابة نذير له.
 
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