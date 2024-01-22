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صحة

أعراض عادية خلال فصل الشتاء قد تدلّ على مرض خفيّ.. ما هو؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 00:00
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أكد خبراء أن زيادة الوزن والشعور بالبرد من العلامات التي تدل على وجود ما وصفوه بـ"حالة مرضية غير مرئية".

فوجود هذه الأعراض مترافقة مع حالة من الاكتئاب والتعب يمكن أن تكون إشارة لوجود قصور في الغدة الدرقية حيث لا تنتج ما يكفي من الهرمونات.
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وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "أعراض قصور الغدة الدرقية غالبا ما تكون مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك قد لا تلاحظها لسنوات".

بدون علاج، يمكن أن تزيد الحالة من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية أيضا إلى تضخمها وإذا تركت دون علاج أثناء الحمل، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل وفقر الدم لدى الأم والولادة المبكرة.

والطريقة الدقيقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية هي إجراء فحص دم يفحص مستويات الهرمون.

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية أيضا:
- إمساك
- بطء الحركات
- آلام في العضلات
- الجلد الجاف
- ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع
المصدر: سكاي نيوز عربية
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