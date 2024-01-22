خضروات تحمي من السرطان.. ما هي؟

كشفت الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية الخصائص المفيدة لكل أنواع الملفوف وقيمته الغذائية.



وتقول في حديث لراديو "سبوتنيك": "يعتبر الملفوف الأبيض مصدرا لفيتامينات C وK، بالإضافة إلى الألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم. كما أن الملفوف الأحمر والقرنبيط وكرنب بروكسل غني بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، وتحتوي أيضا على الأنثوسيانين، الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة. ويحتوي البروكلي على أوجه تشابه كثيرة مع أنواع الملفوف الأخرى، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من الكالسيوم وفيتامين А. ومن المستحيل تحديد نوع الملفوف الأكثر فائدة بوضوح".

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ووفقا لها، تناول أي نوع من أنواع الملفوف يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز منظومة المناعة ويحسن عملية الهضم ويعزز صحة الجلد.



وتقول: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للملفوف تأثير مضاد للالتهابات ويساعد في الوقاية من السرطان. لأنه يحتوي على الغلوكوسينولات، وعند تقطيع الملفوف أو مضغه تتكون مادة السلفورافان النشطة بيولوجيا، وقد أظهرت بعض الدراسات إن السلفورافان يمكن أن تساعد في الحماية من أنواع مختلفة من السرطان ولها تأثير مضاد للالتهابات. وهي معروف أيضا بقدرتها على تحفيز عملية إزالة السموم".



وتضيف: "ولكن قد تختلف ردود الفعل على تناول الملفوف النيء. فمثلا قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ والغازات بسبب الكربوهيدرات المعقدة التي يحتوي عليها، التي تسمى فركتانز، التي لا تهضم بالكامل. لذلك إذا كان الشخص يعاني من أي مرض في الجهاز الهضمي، من الأفضل له استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية حول تناول الملفوف النيء". (روسيا اليوم)