هل من علاقة تربطبين خطر الانتحار لدى النساء والدورة الشهرية؟

كشفت دراسة، تعد الأولى من نوعها، أن المريضات اللائي لديهن تاريخ من الأفكار الانتحارية لديهن خطر متزايد للتخطيط للانتحار في أيام معينة من الدورة الشهرية.



وتابع الباحثون في جامعة إلينوي شيكاغو 119 مريضة أكملوا مسحا يوميا لتتبع الأفكار الانتحارية وأعراض الصحة العقلية الأخرى خلال دورة شهرية واحدة على الأقل.

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وقال توري إيزنلوهر مول، كبير مؤلفي الدراسة في ورقتة بحثية نشرتها مجلة American Journal of Psychiatry: "كأطباء، نشعر بالمسؤولية في الحفاظ على سلامة مرضانا من محاولة الانتحار، ولكننا في كثير من الأحيان لا يكون لدينا الكثير من المعلومات حول متى نحتاج إلى الاهتمام أكثر بسلامتهم".



وأضاف الأستاذ المساعد للطب النفسي في جامعة إلينوي شيكاغو (UIC): "تثبت هذه الدراسة أن الدورة الشهرية يمكن أن تؤثر على العديد من النساء اللائي لديهن أفكار انتحارية، ما يجعلها واحدة من عوامل الخطر المتكررة الوحيدة التي يمكن التنبؤ بها والتي تم تحديدها لاكتشاف متى قد تحدث محاولة انتحار".

وأشارت الدكتورة شارلوت راسل، عالمة علم النفس السريري، في حديث لصحيفة "إندبندنت" إلى أن البحث يسلط الضوء على "مجال لم يتم بحثه بشكل كبير. أرحب بأي دراسة تقدم دليلا على كيفية تأثير الدورة الشهرية نفسيا. وهذا مجال لم يتم بحثه إلى حد كبير، وحتى في تدريبي المهني، لم يكن هناك سوى القليل من التركيز على تأثير الدورة الشهرية على صحتنا النفسية. وهذا أمر مثير للاهتمام بالنظر إلى أنه من الناحية العملية، أبلغت العديد من النساء عن تغيرات مزاجية كبيرة مرتبطة بالدورة الشهرية".



وأضافت أن الدراسة تخبر الأطباء أن الدورة الشهرية يجب أن تؤخذ في الاعتبار مع عوامل الخطر المعروفة الأخرى عند تقييم الانتحار.



وقدّرت هذه الدراسة الحديثة "العلاقة الموقوتة" بين الدورة الشهرية ومحاولة الانتحار. كما سمحت البيانات اليومية لباحثي جامعة إلينوي شيكاغو بالتعمق في الاختلافات بين النساء وكيف تؤثر دورتهن على الأعراض. (روسيا اليوم)