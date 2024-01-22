ما أسباب الشيب المبكر وهل يمكن منع حدوثه؟

حذرت أخصائية الأمراض الجلدية والشعر الروسية الدكتورة يوليا ناغايتسيفا من ثلاثة أسباب تؤدي للشيب المبكر؛ الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.

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وأشارت الى ان «الشيب يعتبر مبكرا إذا ظهر قبل الخامسة والعشرين من العمر، حيث في هذه الحالة يفقد الشعر لونه ليس بسبب تغيرات فسيولوجية في الجسم، بل لأسباب أخرى».

وأوضحت ناغايتسيفا «يمكن أن يؤدي نقص عناصر الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В إلى ظهور الشيب المبكر. وهناك أيضا عامل وراثي، يؤخذ في الاعتبار إذا كان الأقارب يعانون من الشيب المبكر. كما يمكن أن يؤثر عامل التوتر أيضا».

وبينت الأخصائية الروسية انه «عند ظهور أولى الشعرات الرمادية، يجب مراجعة الطبيب. فإذا تبين أن المشكلة ليست وراثية، بل بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، فيمكن معالجة الحالة واستعادة لون الشعر».

وأكدت أنه «يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب المبكر؛ لكن فقط في بدايته. لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أولى الشعرات الرمادية فعليه استشارة الطبيب لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم وحينها قد يصبح بالإمكان إعادة اللون الطبيعي لنسبة معينة من الشعر».

واضافت «أن غالبية الناس يتجاهلون هذه الحالة في البداية، ويستشيرون الطبيب بعد فوات الأوان».

( الشرق الأوسط)