Advertisement

صحة

ما أسباب الشيب المبكر وهل يمكن منع حدوثه؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1155555-638415487298459785.jpg
Doc-P-1155555-638415487298459785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت أخصائية الأمراض الجلدية والشعر الروسية الدكتورة يوليا ناغايتسيفا من ثلاثة أسباب تؤدي للشيب المبكر؛ الذي يمكن معالجته وإعادة اللون الطبيعي للشعر.

 
Advertisement

وأشارت الى ان «الشيب يعتبر مبكرا إذا ظهر قبل الخامسة والعشرين من العمر، حيث في هذه الحالة يفقد الشعر لونه ليس بسبب تغيرات فسيولوجية في الجسم، بل لأسباب أخرى». 

 

وأوضحت ناغايتسيفا «يمكن أن يؤدي نقص عناصر الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В إلى ظهور الشيب المبكر. وهناك أيضا عامل وراثي، يؤخذ في الاعتبار إذا كان الأقارب يعانون من الشيب المبكر. كما يمكن أن يؤثر عامل التوتر أيضا».

 

وبينت الأخصائية الروسية انه «عند ظهور أولى الشعرات الرمادية، يجب مراجعة الطبيب. فإذا تبين أن المشكلة ليست وراثية، بل بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، فيمكن معالجة الحالة واستعادة لون الشعر».

 

وأكدت أنه «يمكن إعادة اللون الطبيعي إلى الشعر عند ظهور الشيب المبكر؛ لكن فقط في بدايته. لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أولى الشعرات الرمادية فعليه استشارة الطبيب لتشخيص السبب ووصف العلاج اللازم وحينها قد يصبح بالإمكان إعادة اللون الطبيعي لنسبة معينة من الشعر».

 

واضافت «أن غالبية الناس يتجاهلون هذه الحالة في البداية، ويستشيرون الطبيب بعد فوات الأوان».

( الشرق الأوسط)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:00 | 2024-01-22
07:30 | 2024-01-22
04:11 | 2024-01-22
04:02 | 2024-01-22
03:08 | 2024-01-22
01:00 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24