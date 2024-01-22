اضرار التفاح المختلفة على الجسم بسبب تناوله بكثرة

التفاح من الفواكه اللذيذة المليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والفيتامينات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تحافظ على قوة جهاز المناعة لديك، ولا يقتصر دور التفاح على الوقاية من الأمراض فحسب، بل ينظم أيضًا نسبة السكر في الدم وصحة القلب والأمعاء، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن بشكل صحي، ومع ذلك قد يسبب الإفراط في تناول التفاح انتفاخًا شديدًا، وآلامًا في المعدة، والعديد من علامات متلازمة القولون العصبي أيضًا، حيث أن التفاح مليء بالفركتوز الذي يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وتشمل بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناول التفاح ما يلي:

يقول الخبراء أنك قد تحتاج فقط إلى ما بين 20 إلى 40 غرامًا من الألياف يوميًا، اعتمادًا على عمرك وجنسك.

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ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول التفاح الغني بالألياف يمكن أن يصل إلى أكثر من 70 غرامًا، وهو كمية كبيرة جدًا لا يستطيع جسمك هضمها، ويمكن أن يسبب مشاكل شديدة في الهضم.

تقلبات في مستويات السكر في الدم

نظرًا لأن الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات، فقد يوفر التفاح دفعة من الطاقة قبل التمرين أو بعده.

وقال الخبراء أنك قد تشعر أيضًا بتحسن في مزاجك لأن التفاح يساعدك على إطلاق السيروتونين ومع ذلك، فإن الكثير من التفاح يمكن أن يسبب تقلبات في نسبة السكر في الدم ويعاني من أعراض الجوع لأنه يؤدي إلى تفاقم حساسية الأنسولين ويتداخل مع مدى فعالية أدوية السكري.

كما يحتوي التفاح على أعلى محتوى من المبيدات الحشرية.

وتم حظر مبيد ثنائي فينيل أمين، وهو مركب كيميائي موجود في التفاح، من قبل الاتحاد الأوروبي لأنه مادة مسرطنة محتملة.

كما إن الإفراط في تناول التفاح يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن لأنه لا يحرق ما يكفي من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على الوزن.

كما أن التفاح مليئ بالكربوهيدرات الصحية التي تمنح الجسم الوقود الذي يحتاجه للتحرك والهضم ومع ذلك، عندما نتناول التفاح أكثر من مرة أو اثنتين يوميًا، يتم حرق الكربوهيدرات أولاً، مما يمنع جسمك من حرق الدهون التي يحتاجها لإنقاص الوزن.

التفاح حمضي للغاية، وتناول الكثير منه قد يؤدي إلى تلف أسنانك، حتى أكثر من المشروبات الغازية.

ويقول الأطباء إنه يمكن تجنبه إذا تم مضغه بالأسنان الخلفية أو إذا تم تناوله بجانب وجبة الطعام كوجبة خفيفة.

كم عدد التفاح الذي يجب أن تأكله يوميا؟

وفقا للخبراء، فإن تناول تفاحتين يوميا مفيد لصحة القلب يمكنك تناول أي تفاحة إذا أكلت قشرها، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة السرطان.

( اليوم السابع)