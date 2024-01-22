Advertisement

صحة

اضرار التفاح المختلفة على الجسم بسبب تناوله بكثرة

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1155609-638415594349808353.jpg
Doc-P-1155609-638415594349808353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التفاح من الفواكه اللذيذة المليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتين والألياف والفيتامينات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تحافظ على قوة جهاز المناعة لديك، ولا يقتصر دور التفاح على الوقاية من الأمراض فحسب، بل ينظم أيضًا نسبة السكر في الدم وصحة القلب والأمعاء، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن بشكل صحي، ومع ذلك قد يسبب الإفراط في تناول التفاح انتفاخًا شديدًا، وآلامًا في المعدة، والعديد من علامات متلازمة القولون العصبي أيضًا، حيث أن التفاح مليء بالفركتوز الذي يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

 

 

وتشمل بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناول التفاح ما يلي:

 

يقول الخبراء أنك قد تحتاج فقط إلى ما بين 20 إلى 40 غرامًا من الألياف يوميًا، اعتمادًا على عمرك وجنسك.

 
Advertisement

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول التفاح الغني بالألياف يمكن أن يصل إلى أكثر من 70 غرامًا، وهو كمية كبيرة جدًا لا يستطيع جسمك هضمها، ويمكن أن يسبب مشاكل شديدة في الهضم.

 

تقلبات في مستويات السكر في الدم

 نظرًا لأن الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات، فقد يوفر التفاح دفعة من الطاقة قبل التمرين أو بعده.

وقال الخبراء أنك قد تشعر أيضًا بتحسن في مزاجك لأن التفاح يساعدك على إطلاق السيروتونين ومع ذلك، فإن الكثير من التفاح يمكن أن يسبب تقلبات في نسبة السكر في الدم ويعاني من أعراض الجوع لأنه يؤدي إلى تفاقم حساسية الأنسولين ويتداخل مع مدى فعالية أدوية السكري.

 

كما يحتوي التفاح على أعلى محتوى من المبيدات الحشرية.

وتم حظر مبيد ثنائي فينيل أمين، وهو مركب كيميائي موجود في التفاح، من قبل الاتحاد الأوروبي لأنه مادة مسرطنة محتملة.

كما إن الإفراط في تناول التفاح يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن لأنه لا يحرق ما يكفي من السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على الوزن.

كما أن التفاح مليئ بالكربوهيدرات الصحية التي تمنح الجسم الوقود الذي يحتاجه للتحرك والهضم ومع ذلك، عندما نتناول التفاح أكثر من مرة أو اثنتين يوميًا، يتم حرق الكربوهيدرات أولاً، مما يمنع جسمك من حرق الدهون التي يحتاجها لإنقاص الوزن.

 

التفاح حمضي للغاية، وتناول الكثير منه قد يؤدي إلى تلف أسنانك، حتى أكثر من المشروبات الغازية.

ويقول الأطباء إنه يمكن تجنبه إذا تم مضغه بالأسنان الخلفية أو إذا تم تناوله بجانب وجبة الطعام كوجبة خفيفة.

  

 

كم عدد التفاح الذي يجب أن تأكله يوميا؟

 وفقا للخبراء، فإن تناول تفاحتين يوميا مفيد لصحة القلب يمكنك تناول أي تفاحة إذا أكلت قشرها، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة السرطان.

( اليوم السابع)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:32 | 2024-01-23
15:30 | 2024-01-22
12:40 | 2024-01-22
10:00 | 2024-01-22
07:30 | 2024-01-22
04:11 | 2024-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24