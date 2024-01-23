فرص نجاته لا تزيد عن 1%.. هذا ما حلّ بشاب بعد سنوات من تدخين السجائر الإلكترونية!

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دخل شاب أميركي المستشفى في حالة خطرة، ويحتاج إلى عملية زرع رئتين في أسرع وقت وفرص نجاته لا تزيد عن 1%، وذلك بعد سنوات من تدخين السجائر الإلكترونية، وفق "ديلي ميل".وفي التفاصيل، توجه جاكسون ألارد (22 عاما) إلى إحدى العيادات في تشرين الأول الماضي، بعد أن اشتكى من آلام في المعدة وتم إدخاله إلى المستشفى بسبب انخفاض مستويات الأكسجين، حيث تم تشخيص إصابته بإنفلونزا والتهاب رئوي مزدوج.لكن حالته ساءت بشكل أكبر ليتم نقله مستشفى جامعة مينيسوتا في حالة حرجة، لينصحه الأطباء بإجراء عملية زرع رئتين من أجل البقاء على قيد الحياة.وقالت جدته دورين هيرلبورت: "قال أحد الأطباء إن فرصة بقائه حيا أقل من 1%"، مضيفة أنه كان يدخن السجائر الإلكترونية بشراهة.وكان علماء في جامعة برمنغهام البريطانية، قد حذروا من أن تدخين السجائر الإلكترونية، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عمل منظومة المناعة.كما أكدت دراسة أسترالية أن السجائر الإلكترونية تحتوي 240 مادة كيمياوية، صنفت 38 منها على أنها سامة، واعتبرت 27 مادة أخرى ذات تأثير ضار على الصحة وخصوصا الرئتين. (العربية)