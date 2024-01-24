Advertisement

صحة

إليكم أفضل وقت في اليوم لقياس الوزن

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:51
A-
A+
Doc-P-1156226-638416976246417415.png
Doc-P-1156226-638416976246417415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف خبراء فقدان الوزن أن هناك وقتا مثاليا في اليوم لقياس الوزن، وهو ما لا يقل أهمية عن روتين التمارين لتتبع الوزن خلال محاولة خسارة الوزن الزائد.

ويقول الأطباء إن أفضل وقت لوزن نفسك هو في الصباح، مع الدعوة إلى الالتزام بنفس الوقت للوقوف على الميزان، لتتبع التقدم بدقة في فقدان الوزن.
Advertisement
 
وأفاد الدكتور ميرت إيروغول، أستاذ طب الطوارئ في جامعة ولاية نيويورك داونستيت، في حديث لمجلة Parade، أنه من الأفضل أن تزن نفسك أول شيء في الصباح بعد الذهاب إلى الحمام وقبل تناول أي شيء من الطعام أو الشراب.

موضحا: "يمكن أن يتقلب الوزن خلال النهار، لذا من الجيد اختيار نفس الوقت كل يوم لتزن نفسك". (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:56 | 2024-01-24
01:21 | 2024-01-24
23:45 | 2024-01-23
23:00 | 2024-01-23
15:30 | 2024-01-23
12:00 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24