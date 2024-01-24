إليكم أفضل وقت في اليوم لقياس الوزن

كشف خبراء فقدان الوزن أن هناك وقتا مثاليا في اليوم لقياس الوزن، وهو ما لا يقل أهمية عن روتين التمارين لتتبع الوزن خلال محاولة خسارة الوزن الزائد.



ويقول الأطباء إن أفضل وقت لوزن نفسك هو في الصباح، مع الدعوة إلى الالتزام بنفس الوقت للوقوف على الميزان، لتتبع التقدم بدقة في فقدان الوزن.

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وأفاد الدكتور ميرت إيروغول، أستاذ طب الطوارئ في جامعة ولاية نيويورك داونستيت، في حديث لمجلة Parade، أنه من الأفضل أن تزن نفسك أول شيء في الصباح بعد الذهاب إلى الحمام وقبل تناول أي شيء من الطعام أو الشراب.



موضحا: "يمكن أن يتقلب الوزن خلال النهار، لذا من الجيد اختيار نفس الوقت كل يوم لتزن نفسك". (روسيا اليوم)