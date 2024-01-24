Advertisement

صحة

أمر مدهش.. هذا ما تفعله 3 أكواب من الشاي يوميا بالجسم

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1156376-638417188691823034.jpg
Doc-P-1156376-638417188691823034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال العلماء إن تناول 3 أكواب من الشاي كل يوم، مفيد مكافحة الشيخوخة، وفحص الباحثون بيانات ما يقرب من 14000 متطوع بريطاني وصيني، ووجدوا أن "الاستهلاك المعتدل للشاي" له "أقوى فوائد فى مكافحة الشيخوخة" .

 
Advertisement

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية وجدت دراسة أن تناول 3 أكواب من الشاي يوميا يمكن أن يبطئ الشيخوخة البيولوجية،و يعتقد الباحثون الصينيون أن الفوائد الواضحة لمكافحة الشيخوخة قد ترجع إلى المركبات القوية الموجودة داخل فنجان القهوة، وقد أظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الشاي الأسود غني بالمواد المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ. 

 

وقام خبراء في جامعة سيتشوان في تشنجدو، بالصين، بتحليل بيانات من 5998 بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، بالإضافة إلى 7931 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في الصين.

 

وقد تم سؤالهم حول عاداتهم في استهلاك الشاي، بما في ذلك النوع الذي يستهلكونه - مثل الأخضر، أو الأسود، أو الأصفر، أو الشاي الصيني التقليدي - والعدد النموذجي للأكواب التي يتم شربها يوميًا، ثم قام الفريق بمقارنة علامات الشيخوخة بين المشاركين، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، لحساب عمرهم البيولوجي.

 ( اليوم السابع)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2024-01-24
10:50 | 2024-01-24
10:33 | 2024-01-24
08:35 | 2024-01-24
05:51 | 2024-01-24
03:56 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24