أمر مدهش.. هذا ما تفعله 3 أكواب من الشاي يوميا بالجسم

قال العلماء إن تناول 3 أكواب من الشاي كل يوم، مفيد مكافحة الشيخوخة، وفحص الباحثون بيانات ما يقرب من 14000 متطوع بريطاني وصيني، ووجدوا أن "الاستهلاك المعتدل للشاي" له "أقوى فوائد فى مكافحة الشيخوخة" .

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ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية وجدت دراسة أن تناول 3 أكواب من الشاي يوميا يمكن أن يبطئ الشيخوخة البيولوجية،و يعتقد الباحثون الصينيون أن الفوائد الواضحة لمكافحة الشيخوخة قد ترجع إلى المركبات القوية الموجودة داخل فنجان القهوة، وقد أظهرت الأبحاث منذ فترة طويلة أن الشاي الأسود غني بالمواد المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ.

وقام خبراء في جامعة سيتشوان في تشنجدو، بالصين، بتحليل بيانات من 5998 بريطانيًا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، بالإضافة إلى 7931 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا في الصين.

وقد تم سؤالهم حول عاداتهم في استهلاك الشاي، بما في ذلك النوع الذي يستهلكونه - مثل الأخضر، أو الأسود، أو الأصفر، أو الشاي الصيني التقليدي - والعدد النموذجي للأكواب التي يتم شربها يوميًا، ثم قام الفريق بمقارنة علامات الشيخوخة بين المشاركين، بما في ذلك ضغط الدم والكوليسترول ونسبة الدهون في الجسم، لحساب عمرهم البيولوجي.

( اليوم السابع)