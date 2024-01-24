لماذا تعاني بعض الحوامل من رائحة جسم كريهة؟ وما الحل؟

تعاني معظم النساء الحوامل من آثار جانبية مختلفة ، مثل حكة الجلد وزيادة التعرق والتعب ورائحة الجسم. ومع ذلك ، فإن هذه تختلف من امرأة إلى أخرى لأن كل حمل فريد من نوعه.

كشف موقع هيلثي عن زيادة رائحة الجسم أثناء الحمل ، وأسبابها ، وإدارة العلاج. من المحتمل أن يسبب عدم الراحة ، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى عند التعامل مع الغثيان والقيء (غثيان الصباح).

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فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لزيادة رائحة الجسم أثناء الحمل:

1. زيادة التعرق

بسبب التغيرات الهرمونية في الحمل ، هناك زيادة في تدفق الدم إلى الجلد. قد يجعل المرأة تشعر بالدفء وتسبب التعرق. زيادة العرق قد يؤدي إلى زيادة رائحة الجسم.

يمكن أن تسبب هرمونات الحمل تعرق ليلي عند النساء. التعرق الليلي عبارة عن نوبات توصف بأنها غارقة في ملابس النوم ملاءات الأسرة والنوم المضطرب ، والتي لا تحدث بسبب بيئة النوم المحمومة .

2. ازدياد حاسة الشم

قد تؤثر الهرمونات المتزايدة أثناء الحمل على حاسة الشم المتزايدة ، مما يجعل المرأة أكثر وعيًا برائحة جسدها

3. التغييرات الغذائية

قد تقوم بعض النساء الحوامل بتغيير نظامها الغذائي لضمان التغذية المثلى ، بينما قد تنغمس أخريات في الأكل بنهم بسبب الرغبة الشديدة في الحمل . اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات الصليبية ، مثل القرنبيط والبروكلي والملفوف أو غيرها من الأطعمة ، بما في ذلك البصل والثوم والهليون واللفت ، قد تؤدي إلى رائحة كريهة للجسم.

قد تظهر رائحة الجسم في أي وقت أثناء الحمل ، اعتمادًا على السبب الأساسي. قد تؤدي زيادة الاستجابة الشمية بسبب التغيرات الهرمونية إلى ظهور رائحة كريهة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. قد تؤدي زيادة إمداد الدم إلى زيادة رائحة الجسم في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل. قد تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الرائحة في الثلث الثالث من الحمل حيث قد يستقر العرق في ثنايا الجلد وينبعث منه رائحة.

كيف تتحكمين برائحة الجسم أثناء الحمل؟

يمكن أن تساعد التدابير التالية في الحد من رائحة الجسم أثناء الحمل. ومع ذلك ، فإن هذه الإجراءات قد لا تحل المشكلة على مستوى القاعدة.

الاستحمام مرتين في اليوم باستخدام معتدل

حافظ على رطوبتك لأنها تساعد في طرد السموم من الجسم.

ارتداء الملابس المناسبة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الصوف أو الحرير لأنها تسمح للجلد بالتنفس ، مما يقلل من درجة حرارة الجسم والتعرق.

تجنب تناول الأطعمة ذات الرائحة الكريهة مثل البصل والثوم والمأكولات البحرية. بدلًا من ذلك ، تناول المزيد من الفاكهة والخضروات لتقليل الرائحة الكريهة.

استخدمي مزيلات العرق ومضادات التعرق للشم ، ولكن تجنبي استخدام العوامل التي تصرف بدون وصفة طبية أثناء الحمل لتجنب أي آثار ضارة على الجنين. يمكنك أيضًا استخدام مناديل الأطفال المبللة لمسح العرق من الإبطين وتحت الثديين ومنطقة البكيني.

( صدى البلد)