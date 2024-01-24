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صحة

مشروبات تحسن الهضم.. تعرف عليها

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:00
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بعد تناول وجبة دسمة مليئة بالكثير من الدهون، يشعر الكثير منا بالحاجة إلى مساعدة هضمية يمكن أن تساعدنا على الشعور بالشبع بعد الانتفاخ، وهناك مشروبات منعشة وفعالة بعد الوجبات، يمكن أن تساعد في ذلك، وحسب موقع " onlymyhealth"، فيما يلي بعض المشروبات البسيطة والقوية التي يمكنها تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك والمساعدة في عملية الهضم.

 

شاي الكمون والكزبرة

يساعد كل من الكمون والكزبرة في عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فكلا من هذه التوابل تساعد على تسريع عملية الهضم عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

 

شاي الزنجبيل والليمون

 الزنجبيل يحفز عملية الهضم ويساعد على تخفيف الانتفاخ، حيث يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول وهو عامل ممتاز يمكّن الطعام من الخروج بسرعة من المعدة بعد هضمه بشكل مناسب.

من ناحية أخرى، يضيف الليمون دفعة من نكهة الحمضيات ويساعد في إزالة السموم، والتي تساعد في تقليل وزن الجسم وكتلة الدهون، يُمزج الزنجبيل الطازج المبشور مع عصير الليمون، انقع في الماء الساخن لتناول مشروب مهدئ بعد الوجبة.

  

حليب الكركم

 مركبات الكركمين النشطة لها خصائص مضادة للالتهابات وتدعم عملية الهضم، لتحضير هذا المشروب، قم بخلط مسحوق الكركم مع الحليب الدافئ.

( اليوم السابع)
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